UniCredit: prises de bénéfice après les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - UniCredit subit mardi l'une des plus fortes baisses de la cote européenne après la publication de résultats annuels 'record', ses perspectives plutôt prudentes pour 2025 favorisant des prises de bénéfices après la progression soutenue de son titre au cours des derniers mois.



Le groupe bancaire italien a indiqué ce matin avoir aligné 16 trimestres consécutifs de croissance rentable, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net en hausse de 8,1% à 9,3 milliards d'euros en 2024.



Ses revenus ont augmenté de 4% à 24,2 milliards d'euros l'an dernier, tandis que ses coûts ont diminué de 1% à 9,4 milliards d'euros en dépit des tensions inflationnistes.



L'établissement milanais, qui dit avoir ainsi dépassé les objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique 'UniCredit Unlocked', se déclare maintenant prêt à entrer dans une phase d'accélération lors de la période 2025-2027.



Pour 2025, le groupe de services financiers dit néanmoins tabler sur un bénéfice net 'globalement en ligne' avec celui dégagé l'an dernier, avec des revenus attendus à plus de 23 milliards d'euros, ce qui marquerait une décroissance de l'activité d'une année sur l'autre.



UniCredit, qui justifie sa prudence par la conjoncture économique du moment, précise toutefois anticiper des redistributions aux actionnaires supérieures à celles versées au titre de l'exercice 2024, avec un dividende qui devrait atteindre 50% de son bénéfice net annuel.



Le titre abandonnait malgré tout 3,3% mardi matin dans le sillage de cette publication, victime de prises de profits après sa performance soutenue des derniers mois.



L'action a en effet bondi de plus de 60% sur les 12 mois écoulés, une hausse supérieure à celle de l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Banks pourtant lui aussi bien orienté sur la même période (+43%).





Valeurs associées UNICREDIT 45,59 EUR MIL -3,47%