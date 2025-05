UniCredit: objectifs 2025 relevés après un trimestre record information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - UniCredit a relevé lundi ses prévisions annuelles dans le sillage de la publication de résultats trimestriels 'record', ce qui lui permettait de revenir en Bourse à des plus hauts de 14 ans.



Le groupe bancaire italien a annoncé ce matin avoir revu à la hausse son objectif de bénéfice net pour 2025, désormais attendu au-delà de son profit de 9,3 milliards d'euros enregistré l'an dernier, voire encore au-dessus, et non plus 'globalement en ligne' avec le bénéfice dégagé en 2024.



Son bénéfice net sur les trois premiers mois a progressé de 8% à 2,8 milliards d'euros, dépassant largement les prévisions moyennes des analystes à 2,3 milliard d'euros selon un consensus fourni par l'établissement.



Ses revenus ont quant à eux augmenté de 2,8% à 6,5 milliards d'euros, une performance là encore bien meilleures que prévu puisque le consensus anticipait six milliards.



Dans un communiqué, UniCredit souligne qu'il s'agit de son 17ème trimestre consécutif de croissance rentable.



S'il reconnaît que l'environnement économique est devenu plus 'complexe et incertain', le groupe assure disposer d'un 'haut degré de visibilité' au niveau de ses résultats, non seulement pour 2025 mais également en vie de la réalisation de ses ambitions à horizon 2027.



Pour mémoire, UniCredit s'est donné comme objectif d'atteindre un bénéfice net annuel de l'ordre de dix milliards d'euros à cette date.



A la Bourse de Milan, le titre progressait de plus de 2,8% suite à cette publication, pour revenir à des pics qui n'avaient plus été atteints depuis 2011. Ses gains sur les 12 mois écoulés dépassent les 49%.





