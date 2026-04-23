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UniCredit ne relâche pas la pression sur Commerzbank et accroît encore ses parts
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 14:18

UniCredit a encore accru sa participation dans Commerzbank, poursuivant sans réelle surprise sa montée au capital au sein de l'établissement bancaire allemand entamée il y a maintenant près de deux ans.

Le groupe italien, dont la part déclarée dans la banque germanique était jusqu'ici de 26,04%, a poursuivi ses achats pour la porter à 26,77% des droits de vote en date du 17 avril.

En tenant compte des instruments financiers qu'il détient également, sa part atteint même 32,64%, à comparer avec 29,34% précédemment, peut-on lire dans un avis financier publié ce jeudi.

Commerzbank prépare sa riposte

Le titre Commerzbank est devenu spéculatif depuis l'arrivée au capital d'UniCredit en septembre 2024.

Face à cette intrusion perçue comme hostile, le groupe basé à Francfort a organisé sa défense, qualifiant la démarche de la banque italienne de "spéculative" et de "destructrice de valeur" pour les actionnaires comme pour les entreprises allemandes.

Commerzbank a donné rendez-vous aux investisseurs le 8 mai pour la présentation de ses nouveaux objectifs financiers et de sa vision stratégique à horizon 2030.

Le titre, qui a été particulièrement recherché ces dernières années et a quasiment triplé de valeur, était en baisse de 1,2% jeudi, tandis qu'UniCredit reculait de 1,1%.

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