UniCredit lance une offre pour racheter 30% de Commerzbank

Illustration du logo d'Unicredit
La banque italienne UniCredit a annoncé lundi lancer une offre visant à acquérir plus de 30% de son concurrent allemand Commerzbank sans en prendre le contrôle.
"UniCredit devrait détenir une participation supérieure à 30% dans Commerzbank sans pour autant en prendre le contrôle", a déclaré UniCredit dans un communiqué.
Conformément à la réglementation allemande, l'autorité des marchés déterminera le prix de l'offre, mais UniCredit a indiqué qu'elle s'attendait à ce qu'il soit fixé à 0,485 action UniCredit par action Commerzbank.
(Rédigé par Valentina Za; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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