UniCredit lance une offre pour racheter 30% de Commerzbank

Illustration du logo d'Unicredit

La banque italienne ​UniCredit a annoncé lundi lancer une offre visant ​à acquérir plus de ​30% de son ⁠concurrent allemand Commerzbank ‌sans en prendre le contrôle.

"UniCredit devrait détenir ​une ‌participation supérieure à ⁠30% dans Commerzbank sans pour autant en prendre ⁠le ‌contrôle", a déclaré UniCredit ⁠dans un ‌communiqué.

Conformément à la ⁠réglementation allemande, l'autorité des ⁠marchés déterminera ‌le prix de l'offre, ​mais ‌UniCredit a indiqué qu'elle s'attendait à ​ce qu'il soit fixé à ⁠0,485 action UniCredit par action Commerzbank.

(Rédigé par Valentina Za; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)