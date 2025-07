UniCredit: la participation dans Commerzbank portée à 20% information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 09:36









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mercredi avoir porté à 20% sa participation au sein de Commerzbank à la suite de l'exercice d'instruments dérivés portant sur environ 10% des actions de la banque allemande.



Dans un communiqué, le géant italien des services financiers souligne avoir obtenu l'ensemble des autorisations légales et réglementaires nécessaires, notamment de la part de la Banque centrale européenne, de l'autorité antitrust allemande et de la Réserve fédérale américaine en vue de l'opération, ce qui valide selon lui la conformité de son approche.



UniCredit précise qu'il prévoit de convertir prochainement les quelque 9% restants de sa position théorique au capital via l'exercice d'instruments financiers, ce qui porterait ses droits de vote à environ 29%,.



Le groupe milanais deviendrait ainsi le principal actionnaire de référence de l'établissement germanique.



Ce renforcement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de fusions-acquisitions (M&A) récemment mise en oeuvre par UniCredit, favorisée par un soutien plus évident des autorités politiques.



Cette montée au capital intervient alors que Bruxelles s'apprêterait notamment à s'opposer aux conditions posées par le gouvernement italien en vue de l'offre publique lancée sur Banco BPM.



A la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank s'adjugeait plus de 2% suite à cette annonce, tandis que le titre UniCredit avançait d'environ 1,3% à Milan.





