UniCredit: l'OPE sur BPM ouverte du 28 avril au 23 juin

(CercleFinance.com) - L'offre publique d'échange non sollicitée d'UniCredit visant les actions Banco BPM sera ouverte du 28 avril au 23 juin, apprend-on un avis diffusé mercredi par le groupe bancaire italien.



L'opération vise un maximum de 1,51 milliard d'actions ordinaires, précise UniCredit, qui prévoit d'échanger chacune d'entre elles contre 0,175 de de ses nouvelles actions, valorisant ainsi BPM à plus de dix milliards d'euros.



Si l'offre confirme les ambitions d'UniCredit, en plus de son investissement 'stratégique' réalisé dans l'allemand Commerzbank, elle avait rencontré l'opposition de BPM dès sa présentation initiale, au mois de décembre dernier.



Du point de vue du conseil d'administration de BPM, la proposition d'UniCredit ne reflète ni la rentabilité actuelle ni le potentiel de création de valeur de l'établissement, qui a récemment publié de solides résultats pour 2024 et confirmé ses objectifs stratégiques.



Le succès de l'offre d'UniCredit reste donc tributaire de la réaction des actionnaires de Banco BPM, parmi lesquels figure en premier lieu le français Crédit Agricole.





