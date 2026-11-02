UniCredit et ICICI Bank ouvrent une passerelle bancaire entre l'Europe et l'Inde

UniCredit ( 1,83%) noue un partenariat avec ICICI Bank (-0,76%) pour accompagner ses clients en Inde et développer le financement des échanges avec l'Europe. L'accord ouvre aux deux banques des opportunités commerciales, sans retombées financières chiffrées à ce stade.

Le groupe bancaire italien UniCredit, et ICICI Bank, l'une des principales banques privées indiennes, ont signé un protocole d'accord couvrant le change, le financement du commerce international et des chaînes d'approvisionnement, ainsi que les besoins de trésorerie.

UniCredit apporte son réseau européen, ICICI Bank son implantation en Inde. Chacun pourra ainsi mieux accompagner ses clients sur le marché de l'autre.

Suivre les entreprises sur le terrain

Les groupes européens multiplient leurs implantations industrielles et leurs centres de compétences en Inde. Les deux banques entendent soutenir ce mouvement.

"L'Inde est déjà un partenaire commercial et d'investissement essentiel pour nombre de nos clients, et nous prévoyons que cette relation prendra encore davantage d'importance dans les années à venir", déclare Francesca Nenci, responsable du financement du commerce international et des relations avec les banques correspondantes du groupe UniCredit.

"Notre partenariat avec ICICI Bank renforce encore les capacités de financement du commerce international d'UniCredit, nous permettant de mieux accompagner les entreprises européennes en Inde grâce à une expertise locale renforcée, une connaissance approfondie du marché et une assistance dédiée sur place", ajoute-t-elle.

ICICI Bank mobilisera son réseau national et ses services numériques. Ses propres clients pourront, en retour, s'appuyer sur UniCredit pour leurs activités en Europe.

Le libre-échange en ligne de mire

Selon le communiqué, plus de 6 000 entreprises européennes sont présentes en Inde. En 2025, les échanges entre les deux régions ont dépassé 118 milliards d'euros pour les biens et 67 milliards pour les services.

Le projet d'accord de libre-échange pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Une fois ratifié et appliqué, il couvrirait près de deux milliards d'habitants et environ un quart du PIB mondial, d'après la même source.

Les deux banques n'ont précisé ni montant d'investissement ni objectif de revenus.