UniCredit et Crédit Agricole envisageraient une offre conjointe sur Banco BPM

Banco BPM gagne 2% à plus de 16,5 EUR à Milan, sur fond de rumeurs de presse selon lesquelles UniCredit et Crédit Agricole envisageraient de s'allier dans le cadre d'une opération visant à mettre la main sur cet établissement bancaire, puis à se le partager.

D'après l'agence Reuters, qui cite des sources proches du dossier, un tiers des actifs reviendrait à Crédit Agricole, actuellement premier actionnaire de Banco BPM avec 29,3% du capital, tandis que le reste du groupe passerait sous le contrôle d'UniCredit.

Pour rappel, le groupe bancaire français avait fait part, début juillet, d'un franchissement du seuil de 25% du capital de Banco BPM, grâce à une prise de participation supplémentaire constituée par des achats d'actions sur le marché et par un instrument dérivé.

"La montée au capital de Banco BPM fait totalement sens d'un point de vue stratégique, en renforçant encore davantage la position du groupe en Italie, sachant que Crédit Agricole SA et Banco BPM ont des partenariats industriels en crédit à la consommation et en assurance non-vie, prévoyance et emprunteurs", réagissait alors Oddo BHF.

Un contexte de grandes manoeuvres dans les banques italiennes

Cette hypothèse d'une offre conjointe sur Banco BPM intervient dans un contexte de grandes manoeuvres dans le paysage bancaire transalpin, avec notamment le lancement, fin août, par Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), de deux offres publiques d'échange simultanées sur Banco BPM et Banca Generali, en vue de donner naissance à un "nouveau champion italien" du secteur bancaire.

Pour rappel, la plus vieille banque du monde va proposer, d'une part, 1,567 nouvelle action MPS pour chaque action Banco BPM existante et, d'autre part, 6,958 nouvelles actions MPS pour chaque action Banca Generali existante, valorisant les deux cibles à environ 25,3 MdsEUR et 8,7 MdsEUR, respectivement.

"Ce projet industriel se traduit par le regroupement de franchises complémentaires au sein d'un groupe financier intégré, doté d'un modèle économique performant et positionné pour accompagner les ménages, les entrepreneurs, les PME et les grandes entreprises tout au long de leur parcours financier", expliquait alors MPS.

Cette double offre de MPS vise principalement à contrecarrer les ambitions d'Intesa Sanpaolo, qui a lancé, le 8 juin, une offre publique d'échange et d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires de MPS, proposant 16 nouvelles actions Intesa pour 10 actions MPS apportées, ainsi qu'un paiement en numéraire de 1 EUR par action MPS.

Une offre conjointe sur Banco BPM permettrait également à UniCredit de se renforcer sur le marché italien, parallèlement à sa volonté de renforcer sa présence sur le marché allemand grâce à un rapprochement avec Commerzbank, dont il détient environ la moitié des droits de vote.