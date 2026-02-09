UniCredit entouré après ses résultats annuels et ses perspectives
09/02/2026
L'établissement financier a vu son profit net progresser de 14% pour atteindre 10,6 milliards d'euros (MdsEUR), avec une rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) de 19,2%, au-dessus de ses propres objectifs.
A 23,9 MdsEUR, ses revenus nets se sont maintenus au niveau de ceux de 2024, "démontrant un revenu d'intérêt net (NII) de haute qualité, ainsi que des commissions et un résultat net d'assurance élevés", selon UniCredit.
"Mais l'attention des marchés se concentrera probablement sur les objectifs de la direction pour 2026 et 2028, qui nous semblent très favorables", estimait KBW (Keefe, Bruyette & Woods) dans une note de réaction ce matin.
UniCredit déclare en effet viser un profit net d'environ 11 MdsEUR en 2026, puis autour de 13 MdsEUR en 2028, ainsi qu'un RoTE de plus de 23% en 2028, résultant en une croissance à deux chiffres du BPA et du dividende par action sur 2025-28.
Il prévoit aussi de redistribuer environ 50 MdsEUR à ses actionnaires au cours des 5 prochaines années, dont environ 30 MdsEUR sur les 3 prochaines, à l'exclusion de distributions supplémentaires qui pourront être évaluées chaque année.
"Le cours de l'action UniCredit a surperformé l'indice STOXX Banks de 2% au cours du dernier mois, mais nous pensons que ces résultats ne décevront pas", affirmait KBW, confirmant son opinion "surperformance" sur le dossier.
