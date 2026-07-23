UniCredit en chute dans le sillage de ses bénéfices trimestriels

UniCredit lâche 4,9% à 79,1 EUR à Milan, après la publication par l'établissement financier d'un bénéfice net en recul de 13,1% à 2,91 MdsEUR au titre du 2e trimestre 2026, impliquant un ROTE (retour sur fonds propres tangibles) de 21,7%, contre 26,3% un an auparavant.

À 6,52 MdsEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 7% sur un an, porté notamment par des revenus coeur en hausse de 6,6%, "démontrant la forte dynamique commerciale et les résultats de notre stratégie et de nos investissements", selon la banque italienne.

Plus précisément, si ses revenus d'intérêts nets ont stagné ( 0,4% à 3,66 MdsEUR) malgré une évolution positive des prêts et des dépôts, ses revenus de commissions et ses résultats d'assurance se sont accrus de 14,3% à près de 2,46 MdsEUR.

Combinée à un léger repli de 0,7% des coûts opérationnels, à 2,3 MdsEUR, cette augmentation des revenus a permis une amélioration du ratio d'efficacité de 2,6 points à 35,2%. En revanche, le coût du risque s'est accru pour atteindre 17 points de base.

UniCredit relève ses objectifs de bénéfice net, qu'il attend désormais "bien au-dessus" de 11 MdsEUR en 2026 (soit environ 11,5 MdsEUR, hors coûts d'intégration), de 13 MdsEUR en 2028 et de 15 MdsEUR en 2030 (avant la consolidation complète de Commerzbank).