UniCredit: émet 1 milliard d'euros d'obligations information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - UniCredit a émis hier des obligations à taux fixe non cumulatif et subordonné à dépréciation temporaire non cumulatives de catégorie 1 destinées aux investisseurs institutionnels, pour un montant total de 1 milliard d'euros.



Cet Additional Tier 1, qui fait partie du plan de financement institutionnel MREL d'UniCredit pour 2025, contribue à l'amélioration du ratio Tier 1 d'environ 35 points de base.



L'émission fait suite à un processus de construction d'un livre d'ordres qui a recueilli une demande de plus de 6,2 milliards d'euros de la part de plus de 340 investisseurs dans le monde, permettant de revoir à la baisse les prévisions, initialement fixées à 6,25 %, et de fixer le coupon à 5,625 %, avec une marge réinitialisable de 329,9 points de base, la plus basse jamais établie par UniCredit.





Valeurs associées UNICREDIT 48,75 EUR MIL +0,71%