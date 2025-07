Unicredit devient le plus important actionnaire de Commerzbank

(AOF) - UniCredit a annoncé hier soir avoir exercé des instruments dérivés représentant environ 10% du capital de Commerzbank et détenir désormais environ 20% du capital et des droits de vote de la banque allemande. La banque italienne a pris cette décision après avoir reçu toutes les approbations légales et réglementaires nécessaires - y compris celles de la BCE, de l'Office antitrust allemand, ce qui, selon elle, souligne la justesse de ses actions et de son approche. L’Etat allemand détient environ 10% de Commerzbank.

UniCredit a précisé mardi soir qu'elle a l'intention de convertir la position en dériés restante d'environ 9 % en actions physiques en temps voulu, pour atteindre environ 29 % des droits de vote de la Commerzbank.

UniCredit a reçu en mars l'autorisation de la BCE d'acquérir une participation dans Commerzbank à hauteur de 29,9 %.

Dans une lettre datée du 26 mai adressée aux représentants du personnel de Commerzbank, le chancelier allemand Friedrich Merz, avait jugé " inacceptable " l'opération " non concertée et non amicale " du groupe italien. " C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'une banque d'importance systémique comme la Commerzbank AG. " avait-il ajouté.

Les régulateurs de l'Union européenne enverront bientôt une lettre au gouvernement italien pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans le projet d'acquisition de Banco BPM par UniCredit, affirmait hier Bloomberg.