UNICREDIT CONSEILLÉE PAR GOLDMAN SACHS ET JPMORGAN SUR SA STRATÉGIE MILAN (Reuters) - UniCredit est conseillée par Goldman Sachs et JPMorgan, a-t-on appris de trois sources proches du dossier alors que la banque italienne se prépare à mettre à jour sa stratégie et étudie la possibilité d'une acquisition de Monte dei Paschi, contrôlée pour l'instant par l'Etat. Le Trésor italien, conseillé par Bank of America et Orrick, cherche un repreneur pour Monte dei Paschi, qu'il a sauvée en 2017 en lui apportant 5,4 milliards d'euros en échange de 68% du capital, participation qu'il doit maintenant réduire pour respecter les conditions posées par la Commission européenne. UniCredit est considérée comme le partenaire idéal pour Monte dei Paschi, notamment en raison de la solidité de son bilan, mais Banco BPM reste une possibilité, estiment des familiers du dossier. UniCredit a exclu de s'engager dans des fusions-acquisitions mais plusieurs sources ont rapporté que la banque pourrait envisager une opération similaire à celle qui avait vu, en 2017, Intesa Sanpaolo reprendre pour un euro symbolique les actifs sains de deux banques en faillite, l'Etat intervenant pour neutraliser l'impact de ce transfert sur son bilan et la protéger contre tout risque de litige. UniCredit travaille avec Goldman Sachs et JPMorgan à l'élaboration d'un plan stratégique que la direction prévoit de dévoiler au marché au deuxième trimestre 2021, a expliqué l'une des sources. JPMorgan s'est refusé à tout commentaire et Goldman Sachs n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. Les deux autres sources ont dit que les deux banques américaines devraient aussi conseiller UniCredit sur le dossier Monte dei Paschi si les conditions d'une opération étaient réunies. (Valentina Za à Milan, avec Giuseppe Fonte à Rome et Pamela Barbaglia à Londres, version française Marc Angrand)

Valeurs associées BANCO BPM MIL +0.19% BANCA MPS MIL -2.76% UNICREDIT MIL +0.26%