Unicredit/Commerzbank : l'épreuve de force

(AOF) - Trois jours après la décision de l'Allemagne de ne plus céder d'actions Commerzbank, Unicredit a indiqué qu'elle avait fait passer sa participation dans la banque allemande à environ 21% via des instruments financiers. Plus fort repli de l'indice Dax40 ce matin, le titre Commerzbank limite son recul : -0,67% % à 15,57 euros. Unicredit (-2,42% à 37,075 euros) ferme pour sa part la marche de l'indice FTSE MIB.

La banque italienne a soumis le dossier réglementaire requis pour l'acquisition d'une participation dans Commerzbank supérieure à 10%, et inférieure ou égale à 29,9%. Entre-temps, elle a conclu aujourd'hui des instruments financiers portant sur environ 11,5% des actions de la Commerzbank, " le règlement physique au titre des nouveaux instruments financiers ne pouvant intervenir qu'après l'obtention des approbations requises ".

En prenant en compte la position d'environ 9% dans Commerzbank communiquée précédemment, la position globale d'UniCredit s'élève désormais à environ 21%. Son premier actionnaire était jusqu'à présent l'Etat allemand, qui en possède 12%. Berlin était monté au capital de Commerzbank pour la sauver lors de la crise financière en engageant quelque 18 milliards d'euros.

La banque italienne précise que la " majeure partie " de son exposition économique " a été couverte afin de lui donner toute la souplesse et les options de conserver sa participation, de vendre sa participation avec un plancher à la baisse, ou d'augmenter encore sa participation ". Avant d'ajouter : " cela dépendra des résultats de la discussion avec Commerzbank, son conseil d'administration et son conseil de surveillance, ainsi que ses parties prenantes en Allemagne ".

UniCredit " estime qu'il est possible de dégager une valeur substantielle au niveau de la Commerzbank, que ce soit de manière autonome ou au sein d'UniCredit, dans l'intérêt de l'Allemagne et de l'ensemble des parties prenantes de la banque ".

Stratégie orientée vers l'indépendance

" Le gouvernement fédéral décide de ne plus vendre d'actions de la Commerzbank pour le moment ", a indiqué vendredi soir l'Agence des finances de la République fédérale d'Allemagne (Deutsche Finanzagentur). " Commerzbank est un établissement stable et rentable. La stratégie de la banque est orientée vers l'indépendance. Le gouvernement fédéral l'accompagnera jusqu'à nouvel ordre en maintenant sa participation ", précisait-elle dans son communiqué.

L'acquisition de cette participation avait alimenté la spéculation sur un rachat de Commerzbank par sa concurrente transalpine. Le titre de la concurrente de Deutsche Bank a ainsi progressé d'environ 25% en moins de 15 jours. Elle avait également provoqué des levées de boucliers de part des syndicats en raison des craintes d'importantes suppressions de postes. Le manque de transparence de l'approche d'UniCredit a irrité les fonctionnaires allemands, a expliqué à Bloomberg une source proche du dossier.