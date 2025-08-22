 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franc-maçonnerie: Pierre Bertinotti élu à la tête du Grand Orient de France
information fournie par AFP 22/08/2025 à 13:42

Pierre Bertinotti, professeur d'économie et ancien haut-fonctionnaire, élu Grand Maître du Grand Orient de France (GODF), le 22 août 2025 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Pierre Bertinotti, professeur d'économie et ancien haut-fonctionnaire, élu Grand Maître du Grand Orient de France (GODF), le 22 août 2025 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Pierre Bertinotti, professeur d'économie et ancien haut-fonctionnaire, a été élu Grand Maître du Grand Orient de France (GODF), a annoncé vendredi la plus grande organisation franc-maçonne de France.

A 72 ans, M. Bertinotti, franc-maçon depuis plus de vingt ans, a été élu jeudi soir au premier tour par les conseillers de l'ordre réunis à Bordeaux, a-t-on appris auprès du GODF.

Il est l'une des rares personnalités visibles de cette organisation aux rituels secrets, fondée en 1728, et dont les membres ne sont pas censés révéler leur appartenance.

Pierre Bertinotti succède à Nicolas Penin pour une durée d'un an à ce poste, après avoir déjà effectué deux ans au conseil de l'ordre, l'organe de direction du Grand Orient.

Les statuts stipulent en effet qu'un mandat au conseil ne peut, quelle que soit la fonction, excéder trois ans.

Dans une allocution, le nouveau Grand Maître a axé son discours sur "la refondation du pacte social" constatant de "multiples menaces sur l'état de droit".

"Ce sera le fil rouge de mon mandat", détaille M. Bertinotti à l'AFP. "Aujourd'hui, la société est fragmentée par les inégalités sociales et les tensions politiques, exacerbées par les réseaux sociaux. Notre méthode, fondée sur le dialogue, l'écoute et le respect de l'autre peut aider la société française."

L'organisation entend également poursuivre son ouverture vers l’extérieur afin de dissiper "les fantasmes autour de la franc-maçonnerie" à travers des engagements concrets, comme par exemple "le bénévolat auprès des Restos du Coeur ou l'implication en tant que conseiller municipal", précise encore le nouveau Grand Maître.

Diplômé de Science Po Paris, HEC et l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunication, le nouveau patron du GODF a notamment été haut-fonctionnaire au ministère des Finances, conseiller municipal de la ville de Metz, d'où il est originaire, et enseigne actuellement l'économie à l'école d'ingénieurs CentraleSupélec.

Le Grand Orient de France compte plus de 55.000 membres et environ 1.400 loges, selon les chiffres fournis par l'organisation, ce qui en fait la principale - et la plus ancienne - obédience maçonnique française dont la sensibilité est généralement classée à gauche.

L’organisation, qui n’acceptait pas de femmes avant 2010, en compte désormais environ "12 à 13%" parmi ses membres.

L'activité principale de la franc-maçonnerie consiste en l'organisation de débats internes sur des sujets de société, tels que la laïcité, l'environnement, les questions sociales ou éthiques.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 13:54

    Ancien de Sciences pot...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank