Franc-maçonnerie: Pierre Bertinotti élu à la tête du Grand Orient de France

Pierre Bertinotti, professeur d'économie et ancien haut-fonctionnaire, élu Grand Maître du Grand Orient de France (GODF), le 22 août 2025 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Pierre Bertinotti, professeur d'économie et ancien haut-fonctionnaire, a été élu Grand Maître du Grand Orient de France (GODF), a annoncé vendredi la plus grande organisation franc-maçonne de France.

A 72 ans, M. Bertinotti, franc-maçon depuis plus de vingt ans, a été élu jeudi soir au premier tour par les conseillers de l'ordre réunis à Bordeaux, a-t-on appris auprès du GODF.

Il est l'une des rares personnalités visibles de cette organisation aux rituels secrets, fondée en 1728, et dont les membres ne sont pas censés révéler leur appartenance.

Pierre Bertinotti succède à Nicolas Penin pour une durée d'un an à ce poste, après avoir déjà effectué deux ans au conseil de l'ordre, l'organe de direction du Grand Orient.

Les statuts stipulent en effet qu'un mandat au conseil ne peut, quelle que soit la fonction, excéder trois ans.

Dans une allocution, le nouveau Grand Maître a axé son discours sur "la refondation du pacte social" constatant de "multiples menaces sur l'état de droit".

"Ce sera le fil rouge de mon mandat", détaille M. Bertinotti à l'AFP. "Aujourd'hui, la société est fragmentée par les inégalités sociales et les tensions politiques, exacerbées par les réseaux sociaux. Notre méthode, fondée sur le dialogue, l'écoute et le respect de l'autre peut aider la société française."

L'organisation entend également poursuivre son ouverture vers l’extérieur afin de dissiper "les fantasmes autour de la franc-maçonnerie" à travers des engagements concrets, comme par exemple "le bénévolat auprès des Restos du Coeur ou l'implication en tant que conseiller municipal", précise encore le nouveau Grand Maître.

Diplômé de Science Po Paris, HEC et l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunication, le nouveau patron du GODF a notamment été haut-fonctionnaire au ministère des Finances, conseiller municipal de la ville de Metz, d'où il est originaire, et enseigne actuellement l'économie à l'école d'ingénieurs CentraleSupélec.

Le Grand Orient de France compte plus de 55.000 membres et environ 1.400 loges, selon les chiffres fournis par l'organisation, ce qui en fait la principale - et la plus ancienne - obédience maçonnique française dont la sensibilité est généralement classée à gauche.

L’organisation, qui n’acceptait pas de femmes avant 2010, en compte désormais environ "12 à 13%" parmi ses membres.

L'activité principale de la franc-maçonnerie consiste en l'organisation de débats internes sur des sujets de société, tels que la laïcité, l'environnement, les questions sociales ou éthiques.