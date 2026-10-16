UniCredit autorisé par la BCE à prendre le contrôle de Commerzbank

par Valentina Za

UniCredit CRDI.MI a obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour prendre le contrôle de Commerzbank CBKG.DE , a annoncé jeudi soir la banque italienne, alors que son offre publique d'achat hostile a porté sa participation dans son concurrent allemand à 48%.

UniCredit avait besoin de l'accord de la BCE pour prendre livraison des actions de la Commerzbank apportées dans le cadre de cette offre de 45 milliards d'euros et pour faire avancer les plans de cette importante opération bancaire transfrontalière en Europe.

UniCredit a déclaré que la BCE l’avait autorisée à franchir le seuil de 30% de participation dans Commerzbank et "à augmenter encore sa participation sans limite maximale".

La banque italienne a ajouté qu’elle comptait prendre le contrôle de Commerzbank d’ici la fin de l’année avec environ 50% des droits de vote, après avoir mené à bien les "dernières démarches réglementaires et conditions" liées à son offre publique d’achat.

UniCredit, qui exploite depuis 2005 l’établissement bavarois HVB en Allemagne, a commencé à investir dans Commerzbank il y a plus de deux ans, lorsque son directeur général, Andrea Orcel, s’est lancé dans une opération de rachat également envisagée par ses prédécesseurs.

Malgré la forte opposition de Commerzbank et les critiques du gouvernement allemand, UniCredit a acquis suffisamment d’actions pour contrôler les décisions des actionnaires ordinaires, tout en restant en dessous du seuil de 50% qui l’obligerait à racheter les parts des actionnaires minoritaires de mBank, la filiale polonaise de l’établissement allemand.

Andrea Orcel a demandé à la Commerzbank d’adopter la stratégie qu’il a élaborée pour relancer les bénéfices de la banque basée à Francfort à partir de janvier, tout en repoussant une fusion complète à 2029-2030.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)