Unicredit augmente son capital pour s'approcher de Commerzbank

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Les actionnaires d'Unicredit ont validé lundi une augmentation du capital de la banque qui doit lui permettre de lancer une offre hostile à près de 35 milliards d'euros sur sa concurrente allemande Commerzbank.

Une assemblée générale extraordinaire a autorisé le conseil d'administration de la banque milanaise à générer 470 millions de nouvelles actions, pour une augmentation du capital social de 6,7 milliards d'euros maximum, a annoncé Unicredit dans un communiqué.

Unicredit prévoit de lancer mardi 5 mai une offre à 0,485 action pour chaque action Commerzbank, jugée peu attractive par les investisseurs.

Cette offre devrait cependant permettre à la banque de dépasser les 30% du capital de Commerzbank, dont elle est déjà la première actionnaire à hauteur de 25%. La deuxième banque italienne pourrait ensuite monter au capital de Commerzbank sans devoir présenter une nouvelle offre.

Le 20 avril, le patron d'Unicredit Andrea Orcel avait attaqué la stratégie de sa concurrente allemande dans le cadre d'une opération de séduction pour les actionnaires de Commerzbank.

Le plan d'Unicredit prévoit que Commerzbank se recentre sur l'Allemagne, promettant une croissance plus rapide.

La direction de Commerzbank avait dénoncé une "nouvelle escalade dans une approche extrêmement agressive et hostile".

L'offre publique d'achat (OPA) d'Unicredit est politiquement explosive en Allemagne, où une fusion entre les deux établissements ferait de la banque italienne un acteur dominant dans la première économie européenne.

Lundi, le président d'Unicredit Pietro Carlo Padoan a répété lors de l'assemblée générale qu’il existait "une voie plus ambitieuse" pour Commerzbank et que l'institution de Francfort devait "se transformer pour faire face à l’avenir".

"L’Europe a besoin de banques adaptées" à un monde "instable", "des institutions ayant la taille nécessaire pour absorber les chocs et soutenir leurs clients au-delà des frontières nationales, ainsi qu’une solidité en capital suffisante pour financer les investissements dont notre continent a besoin", a martelé le président de la banque italienne.

Commerzbank doit annoncer vendredi une nouvelle stratégie, dans le cadre de la présentation de ses comptes du premier trimestre.