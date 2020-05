Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit accuse une perte de 2,71 milliards d'euros au 1er trimestre Reuters • 06/05/2020 à 07:55









UNICREDIT ACCUSE UNE PERTE DE 2,71 MILLIARDS D'EUROS AU 1ER TRIMESTRE MILAN (Reuters) - UniCredit, la première banque italienne, a publié mercredi une perte nette trimestrielle de 2,71 milliards d'euros, plus lourde qu'attendu, après avoir déprécié des créances pour prendre en compte l'impact prévisible de la grave crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Les analystes financiers attendaient en moyenne une perte de 1,53 milliard d'euros selon le consensus établi par le groupe lui-même. UniCredit, également présente en Allemagne et en Autriche, précise que son produit net bancaire a reculé de 8% au premier trimestre à 4,38 milliards d'euros, là encore sous le consensus, qui donnait un PNB de 4,48 milliards. La banque précise avoir inscrit dans ses comptes des charges de dépréciation de créances et d'autres charges non-opérationnelles de 1,26 milliard d'euros. L'Italie, qui a entamé lundi la levée progressive des mesures de confinement en vigueur depuis deux mois, s'attend à subir cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. (Valentina Za, version française Marc Angrand)

