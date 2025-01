Unibail vend 15% du Forum des Halles à CDC Investissement Immobilier

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW, +0,16% à 73,86 euros) annonce aujourd'hui la vente d'une participation de 15% dans le Westfield Forum des Halles à CDC Investissement Immobilier, pour le compte de la Caisse des Dépôts (CDC). Le groupe précise que le prix net de cession est de 235 millions d'euros , "en ligne avec la dernière valeur non affectée" et que l'actif sera détenu par une coentreprise entre URW (50%), AXA IM Alts agissant pour le compte de clients (35%) et CDC (15 %). URW continuera à gérer l'actif, qui restera entièrement consolidé par ses soins.

URW annonce avoir désormais finalisé ou sécurisé 1,5 milliard d'euros de transactions depuis le début de l'année 2024, ce qui réduira sa dette nette proportionnelle du même montant.

Le groupe reste en discussions actives sur de nouvelles cessions dans le cadre de son plan de désendettement, notamment par le biais de coentreprises avec des partenaires institutionnels de long terme, qui permettront à URW de conserver le contrôle de ses actifs phares tout en générant des frais de gestion d'actifs et de propriété.

