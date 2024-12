Unibail RW vend la tour Trinity au fonds souverain norvégien

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - URW ( Unibail Rodamco Westfield ) a annoncé la vente de 80% de sa participation dans la tour de bureaux Trinity à La Défense au fonds souverain norvégien, Norges Bank Investment Management. La transaction crée une nouvelle coentreprise dans le cadre de laquelle URW continuera à fournir des services de gestion d'actifs et de propriétés. Le prix d'offre implicite pour l'actif est d'environ 0,45 milliard d'euros (à 100 %), conduisant à une réduction de la dette nette d'environ 0,35 milliard. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025.

