Unibail-Rodamco-Westfield vend un complexe de bureaux pour 172,5 millions d'euros

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé avoir conclu un accord de vente de la partie bureaux du complexe mixte Gaîté-Montparnasse à Paris, à une joint-venture créée par Norges Bank Investment Management et Swiss Life Group pour un coût d'acquisition total de 172,5 millions d'euros. La transaction reflète une décote de 4 % par rapport à la dernière valeur comptable non affectée. Les 12 500 mètres carrés de bureaux, loués à 100 % à Wojo, un opérateur de coworking du groupe Accor, ont été achevés en 2022 dans le cadre d'un réaménagement.

Ce réaménagement comprend le centre commercial Les Ateliers Gaîté détenu et exploité par URW, l'hôtel Pullman Paris Montparnasse rénové, des unités résidentielles ainsi que d'autres commerces et équipements. La transaction est soumise aux conditions suspensives standard et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2024.

Avec cette transaction, URW a désormais finalisé ou sécurisé 0,8 milliard d'euros de transactions en 2024, ce qui réduira d'autant la dette nette proportionnelle du groupe. URW reste engagé dans des discussions actives avec des acheteurs potentiels sur 0,6 milliard d'euros de cessions supplémentaires.

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.