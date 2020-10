Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco-Westfield rejette les propositions de Niel et Bressler Reuters • 15/10/2020 à 17:33









PARIS (Reuters) - Le conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a exprimé mercredi son "profond désaccord" avec les propositions avancées par un consortium d'investisseurs européens conduit par Xavier Niel et Léon Bressler et a réitéré son soutien unanime au plan stratégique de la direction actuelle. Le conseil de surveillance du groupe d'immobilier commercial, qui s'est réuni ce mercredi, "exprime son profond désaccord avec ces propositions, qui ajoutent une incertitude et un risque importants dans le contexte actuel compliqué", écrit URW dans un communiqué. "Le conseil de surveillance réitère son soutien unanime et son attachement à RESET, un plan exhaustif et bien calibré, qui est le fruit d'un examen approfondi des options stratégiques du groupe", ajoute-t-il. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam +14.10%