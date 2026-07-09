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Unibail-Rodamco-Westfield en hausse, Berenberg confiant sur la croissance
information fournie par AOF 09/07/2026 à 09:48

(Zonebourse.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) enregistre l'une des meilleures performances du CAC 40 ce jeudi matin à la Bourse de Paris, profitant d'une recommandation favorable de Berenberg, qui met en avant les perspectives de croissance du groupe d'immobilier commercial ainsi que son niveau de valorisation séduisant.

Aux alentours de 9h20, le titre du promoteur gagne 0,8% à 101,55 euros alors que l'indice CAC avance de 0,5% au même moment.

Berenberg a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur la valeur de "conserver" à "acheter" et porté son objectif de cours de 103 à 120 euros, soit un potentiel de hausse de 16% sur le cours de clôture de mercredi soir.

Dans sa note, la banque allemande justifie sa décision par la vision positive qu'elle affiche sur le segment des centres commerciaux haut de gamme ("prime") en Europe.

Ses analystes se disent ainsi confiants dans la capacité d'URW à atteindre "au moins" ses objectifs à horizon 2028, qui doivent marquer un retour visible à la croissance.

Une valorisation jugée attractive

Cette dynamique favorable intervient alors qu'URW a finalisé un vaste programme de cessions d'actifs de plus de 7 milliards d'euros depuis 2021 afin de réduire sa dette financière, explique l'établissement financier, qui s'attend à ce que les résultats de la foncière repartent à la hausse à partir de 2027, portés par son portefeuille de centres commerciaux, évalué à 43 milliards d'euros.

Notant que les centres commerciaux de premier plan d'URW continuent d'attirer locataires et visiteurs, Berenberg juge que les niveaux de valorisation actuels sont "trop bas" sachant que l'action s'échange actuellement sur la base d'un rendement des bénéfices de 9,1% pour l'exercice 2026.

En intégrant la hausse de jeudi, la valeur affiche désormais une hausse de 9,5% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 09:48:00.

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