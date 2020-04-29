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Unibail-Rodamco-Westfield - Chiffre d'affaires +1,8% au T1 à €790,3 mlns
Reuters29/04/2020 à 20:45

29 avril (Reuters) -

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 (IFRS) EUR 790.3 MLNS VERSUS EUR 777,4 MLNS IL Y A UN AN

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - REVENUS LOCATIFS BRUTS AU T1 (IFRS) EUR 588.6 MLNS VERSUS EUR 606,5 MLNS IL Y A UN AN

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - COVID-19:LE TRIMESTRE A ÉTÉ MARQUÉ PAR L'IMPACT INITIAL DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19, QUI A TOUCHÉ PRINCIPALEMENT LE SECTEUR DES CONGRÈS ET EXPOSITIONS EN FRANCE ET L'ACTIVITÉ AU DÉTAIL DANS CERTAINES RÉGIONS D'EUROPE

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - COVID-19:L'IMPACT DE LA PANDÉMIE SERA PRIS EN COMPTE À PARTIR DU DEUXIÈME TRIMESTRE, MÊME S'IL EST ENCORE TROP TÔT POUR ESTIMER DE MANIÈRE FIABLE CET IMPACT SUR LES RÉSULTATS DU GROUPE POUR 2020

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - COVID-19:PRÉVOIT D'ÉCONOMISER ENVIRON 60 MILLIONS D'EUROS EN CONTINUANT À PRENDRE TOUTES LES MESURES APPROPRIÉES POUR COMPENSER L'IMPACT DE LA CRISE

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - LE GROUPE DISPOSAIT D'AMPLES LIQUIDITÉS AVEC 11,7 MILLIARDS D'EUROS DE LIQUIDITÉS ET DE LIGNES DE CRÉDIT NON UTILISÉES AU 28 AVRIL

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - COVID-19:LE GROUPE SOUTIENDRA SES LOCATAIRES PENDANT LA CRISE PAR UNE COMBINAISON D'ALLÈGEMENT ET DE REPORT DES LOYERS

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - SUITE À L'APPARITION DU COVID-19, LE GROUPE VA RETIRER 1,6 MILLIARD D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES DE PROJETS CONTRÔLÉS, DONT WESTFIELD MILANO

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - A ÉGALEMENT REPORTÉ ENVIRON 500 MILLIONS D'EUROS DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DISCRÉTIONNAIRES PRÉVUES POUR 2020

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - SUITE AU DÉCLENCHEMENT DE LA PANDÉMIE COVID-19, LA CROISSANCE DES VENTES DES LOCATAIRES EST DEVENUE NÉGATIVE, AVEC -59,5% EN EUROPE ET -55,2% AUX ÉTATS-UNIS(12) ENREGISTRÉS POUR LE MOIS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS

(Rédaction de Gdansk)

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