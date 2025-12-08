 Aller au contenu principal
Unibail-Rodamco : repart à l'assaut de la résistance majeure des 92E
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 15:19

Unibail-Rodamco repart à l'assaut de la résistance majeure des 92E testée les 18 et 22 août, puis 22 octobre, puis 13 novembre (fausse sortie haussière à 92,32E) : en cas de franchissement, et compte tenu de plusieurs rebonds dans la zone des 86,5E, le prochain objectif serait 97,5E... et le titre pourrait alors être "aspiré" vers les 100E.

Valeurs associées

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
90,9800 EUR Euronext Paris +1,97%
