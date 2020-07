Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco-Recul de 15,1% des revenus locatifs au S1 Reuters • 29/07/2020 à 18:18









29 juillet (Reuters) - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE URW.AS : * VALEUR DE L'ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR) DE LIQUIDATION (EPRA) A ATTEINT 197,00 EUROS PAR ACTION * REVENUS LOCATIFS NET AU S1 EUR 1,06 MDS VERSUS EUR 1,25 MDS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET RÉCURRENT AU S1 EUR 667 MILLION VERSUS EUR 916 MILLION IL Y A UN AN * BPA AJUSTÉ RÉCURRENT AU S1 EUR 4,65 VERSUS EUR 6,45 IL Y A UN AN * TROP TÔT POUR FOURNIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 2020 * LIQUIDITÉS ET LES LIGNES DE CRÉDIT DISPONIBLES NON UTILISÉES EUR 12,7 MILLIARDS AU 30 JUIN 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS (Gdansk Newsroom)

