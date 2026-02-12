Unibail réduit sa dette et propose un dividende en hausse de 30%
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 08:49
En 2025, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a enregistré un excédent brut d'exploitation de 2,284 milliards d'euros, en hausse de 3,6% à périmètre constant, soutenu par la progression des loyers nets des centres commerciaux ( 3,8% à périmètre constant) malgré l'impact des cessions. Le résultat net récurrent atteint 1,452 MdEUR, tandis que le résultat net IFRS s'établit à 1,268 MdEUR. Le résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) ressort à 9,58 euros, conforme aux prévisions révisées ("au moins 9,50 euros"), et le groupe proposera une distribution en numéraire de 4,50 euros par action au titre de l'exercice, en hausse d'environ 30% sur un an. Sur le plan opérationnel, les ventes des commerçants progressent de 3,9%, la fréquentation augmente de 1,9% et le taux de vacance recule à 4,6%, son plus bas niveau depuis 2017.
Les indicateurs bilanciels traduisent un désendettement progressif. La valeur du patrimoine en part proportionnelle atteint 48,9 MdsEUR fin 2025, en revalorisation de 1,7% à périmètre constant, dont 1,8% en Europe et 1,2% aux Etats-Unis. Le ratio d'endettement IFRS, hybrides compris, est ramené à 42,8%, soit une amélioration de 270 points de base sur un an, et à 42% pro forma des cessions sécurisées, tandis que la dette financière nette recule à 20,3 milliards d'euros. Le ratio dette nette sur EBE s'améliore à 9,1 fois, contre 9,5 fois en 2024. L'activité locative demeure soutenue avec 423 millions d'euros de loyers minimum garantis signés et un gain locatif moyen de 6,7% sur les renouvellements et recommercialisations, traduisant une tension commerciale favorable dans les actifs phares du groupe.
Un bénéfice par action en baisse en 2026
Pour 2026, URW anticipe un RNRAPA compris entre 9,15 euros et 9,30 euros, intégrant l'effet des cessions réalisées, un impact de change défavorable et une légère hausse du coût de la dette. Le groupe vise une distribution de 5,50 euros par action, soit un taux de distribution d'environ 60%. A moyen terme, la trajectoire financière repose sur la croissance organique des loyers à périmètre constant, le développement d'activités à faible intensité capitalistique comme la franchise Westfield et la poursuite de la rotation d'actifs. URW confirme par ailleurs ses objectifs de ramener son ratio d'endettement à 40% et son ratio dette nette sur EBE à 8x d'ici 2028.
Valeurs associées
|96,5400 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
A lire aussi
-
Le géant industriel allemand Siemens a entamé son exercice décalé 2025-2026 avec un bénéfice net meilleur que prévu, dopé par l'essor de l’intelligence artificielle (IA) et le redressement de sa branche "industries numériques", et a confirmé jeudi ses prévisions ... Lire la suite
-
Hermès : le bénéfice net recule de 1,72% en 2025 à 4,5 milliards d'euros, affecté par la surtaxe des entreprises
Le groupe de luxe français Hermès a annoncé jeudi une baisse de 1,72% de son bénéfice net en 2025, à 4,5 milliards d'euros, pénalisé notamment par la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises. ... Lire la suite
-
* SECTEUR DU LUXE - Le fabricant des sacs Birkin HERMÈS HRMS.PA a fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu à taux de change constants de ses ventes au quatrième trimestre. Les résultats de L'ORÉAL OREP.PA sont attendus après la clôture. * ESSILORLUXOTTICA ... Lire la suite
-
Le constructeur allemand de voitures haut de gamme Mercedes-Benz a annoncé jeudi une chute de près de moitié de son bénéfice net en 2025 par rapport à l'année précédente, plombé par la baisse des volumes vendus en Chine et une forte réduction des marges sur ses ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer