Unibail R Westfield : dévisse de -6,5%, plancher 71E enfoncé information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 11:09









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield dévisse de -6,5% vers 69,9E: le plancher des 71E des 19 décembre et 14 janvier est enfoncé.

Le titre se dirige vers le comblement du 'gap' des 67,02E du 13 août 2024 puis le retracement du plancher des 65,7E du 5 août ou des 65E de la mi janvier 2024.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 69,5600 EUR Euronext Paris -6,78%