Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail - Le fonds Amiral Gestion soutient Bressler et Niel Reuters • 26/10/2020 à 17:23









PARIS, 26 octobre (Reuters) - Le fonds Amiral Gestion, qui détient à ce jour 0,54% du capital d'Unibail-Rodamco-Westfield, a annoncé lundi soutenir le plan "Refocus" présenté par Léon Bressler et Xavier Niel. A ce titre, précise-t-il dans un communiqué, il votera lors de l'assemblée générale du 10 novembre prochain pour la nomination de Léon Bressler, Susana Gallardo et Xavier Niel au conseil de surveillance d'URW et contre l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros que souhaite effectuer la direction du groupe d'immobilier commercial. Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam -0.97% ILIAD Euronext Paris -1.07%