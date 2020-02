Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une voiture fonce sur la foule en Allemagne, des blessés Reuters • 24/02/2020 à 16:26









(Bilan actualisé, commentaire de police) BERLIN, 24 février (Reuters) - Une voiture a foncé sur la foule lundi en Allemagne lors d'un défilé de carnaval, dans la ville de Volkmarsen, faisant dix blessés, annonce la police. Le conducteur a été interpellé, ajoute-t-elle. La police n'a pas voulu dire s'il s'agissait d'un accident ou si le conducteur avait volontairement précipité son véhicule sur la foule. Elle a précisé que le conducteur avait délibérément franchi un cordon de sécurité installé le long du défilé. (Alexander Ratz, Michelle Martin, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.