Une visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2029 pour Abivax

Abivax affiche une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme d'un montant total de 402,4 MEUR au 30 juin 2026, auxquels s'ajoutent 767,1 MEUR de produit net issu de l'offre au public réalisée début juillet, assurant à la société une visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2029.

Le groupe de biotechnologie précise que le rachat des certificats de royalties, finalisé au 2e trimestre 2026, réduit significativement ses engagements futurs au titre des royalties et renforce ainsi sa situation financière sans dette et sa flexibilité pour soutenir ses futures activités de commercialisation.

Sur les six premiers mois de 2026, Abivax a essuyé une perte nette de 165,9 MEUR, à comparer à une perte de 100,8 MEUR un an auparavant, ainsi qu'une perte opérationnelle de 140,3 MEUR, après une perte de 93,7 MEUR au 1er semestre 2025.

Ses dépenses de recherche et développement (R&D) ont augmenté de 29,9 MEUR pour atteindre 107,9 MEUR (75,5% des charges opérationnelles) au 1er semestre 2026, contre 77,9 MEUR (81,3% des charges opérationnelles) un an auparavant.

Par ailleurs, Chris Rabbat succédera à Fabio Cataldi au poste de directeur médical et Tim Kelly est nommé directeur technique afin de renforcer la préparation des capacités d'approvisionnement commercial et de piloter les fonctions chimie, fabrication et contrôles, qualité et technologies de l'information d'Abivax.