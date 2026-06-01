Une vieille vidéo de Trump commentant l'action d'IBM fait le buzz sur les réseaux sociaux ; le cours de l'action grimpe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Lundi matin, l'action IBM a progressé de 6,2 % pour atteindre 316,03 dollars

** Une vidéo du président américain Donald Trump, tournée lors d'un événement en décembre et faisant référence à l'entreprise, a fait le buzz après avoir été largement partagée sur les réseaux sociaux ce week-end

** Dans cette vidéo, Trump a déclaré que le cours de l'action était passé d'un “prix plutôt bas” à un “très bon prix” et qu'il pourrait encore augmenter

** Dans cette vidéo, Trump a également souligné le rôle joué par le directeur général Arvind Krishna dans la hausse de la valorisation de l'entreprise

** “IBM travaille sur l'intelligence artificielle depuis au moins une décennie et les investisseurs commencent à regarder au-delà des simples favoris évidents de l'intelligence artificielle, et IBM entre certainement dans cette catégorie”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth

** La société a annoncé le mois dernier qu’elle allait investir plus de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars dans l’informatique quantique

** “En matière d'informatique quantique, ils devancent tous les autres acteurs”, a ajouté Hogan

** IBM n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant l'évolution du cours de l'action

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action IBM affiche une hausse de 6,7 % depuis le début de l'année