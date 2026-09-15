Une vente d'actions accroît le flottant d'Antin et fait baisser le titre

Antin Infrastructure Partners recule de 5,5% à 7,54 EUR, à la suite d'un placement d'actions augmentant son flottant pour la deuxième fois depuis son introduction en Bourse (IPO) en septembre 2021, via la vente d'actions Antin par un groupe d'associés actuels et anciens.

A la suite de cette vente de titres, réalisée par voie de placement accéléré auprès d'investisseurs qualifiés, le flottant d'Antin a augmenté d'environ 2,9 millions d'actions, passant de 15,8% à 17,5% du capital social du groupe spécialisé dans la gestion de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures.

Les vendeurs ont cédé 5 millions d'actions ordinaires, représentant environ 2,8% du capital d'Antin, au prix de 7,18 EUR par action. Les actions vendues par d'anciens associés ont représenté environ 65% de la vente. Certains membres du comité exécutif, dont le PDG Alain Rauscher, ont acquis environ 1,4 million d'actions au prix de l'offre, et Antin a racheté environ 0,7 million de ses propres actions.

Cette vente intervient après la deuxième échéance de la période d'incessibilité liée à l'IPO, au cours de laquelle 25% des actions détenues par le groupe d'associés agissant de concert ont été libérées. Les vendeurs et les membres du comité exécutif ayant passé un ordre dans le cadre de la vente ont accepté une période d'incessibilité supplémentaire de 90 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

"La décision d'une partie de notre équipe de direction d'accroître sa participation personnelle dans Antin à l'occasion de cette opération souligne sa confiance dans les perspectives à long terme de la société, soutenues par les tendances de fond qui dynamisent la classe d'actifs des infrastructures", commente Alain Rauscher.