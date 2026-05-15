Une vente aux enchères pour un déjeuner avec Warren Buffett et Stephen Curry a rapporté 9 millions de dollars à une œuvre caritative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un enchérisseur a accepté de payer 9.000.100 dollars lors d'une vente aux enchères pour dîner avec l'investisseur milliardaire Warren Buffett et la superstar du basket Stephen Curry dans le cadre d'une collecte de fonds caritative.

L'enchère gagnante a été remportée lors d'une vente aux enchères d'une semaine sur eBay EBAY.O qui s'est terminée jeudi, selon le site web d'eBay. L'identité du gagnant n'a pas pu être immédiatement déterminée.

Buffett, Curry et son épouse Ayesha Curry se joindront au gagnant et à sept invités de son choix le 24 juin à Omaha, dans le Nebraska, où est basé le conglomérat de Buffett, Berkshire Hathaway BRKa.N .

Les recettes seront réparties entre la Glide Foundation et Eat. Learn. Play. Les organisations à but non lucratif ont déclaré que Buffett verserait une somme équivalente à l'enchère gagnante pour chacune d'entre elles, portant le montant total du don à environ 27 millions de dollars.

Berkshire, Glide et Eat. Learn. Play. n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Glide est une organisation à but non lucratif du quartier Tenderloin de San Francisco qui vient en aide aux personnes pauvres, sans abri et aux prises avec une dépendance.

Buffett a récolté environ 53,2 millions de dollars pour Glide lors de 21 enchères organisées entre 2000 et 2022.

Il a commencé à soutenir Glide après que sa première épouse, Susan, y ait fait du bénévolat. Elle est décédée en 2004. L'enchère gagnante de 19 millions de dollars lors de la vente aux enchères de 2022 reste de loin la plus importante jamais enregistrée lors d'une vente aux enchères caritative sur eBay, a déclaré eBay.

Eat. Learn. Play. a été fondé par Stephen et Ayesha Curry et se concentre sur les repas nutritifs, l'alphabétisation des enfants et le maintien d'un mode de vie physiquement actif.

Stephen Curry joue au poste d'arrière pour les Golden State Warriors; il a remporté quatre fois le titre de champion de la National Basketball Association et a été élu deux fois meilleur joueur de la saison. Ayesha Curry est entrepreneuse, autrice de livres de cuisine et militante contre la faim chez les enfants.

Buffett est depuis longtemps convaincu que les entreprises et les organisations à but non lucratif peuvent s'associer pour apporter un véritable changement.

Âgé de 95 ans, Buffett est président de Berkshire et en a été le directeur général pendant 60 ans. Ilfait don de la quasi-totalité de sa fortune restante, estimée à 143,5 milliards de dollars par le magazine Forbes, à une fondation caritative supervisée par ses trois enfants.