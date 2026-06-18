Une vaste campagne de piratage visant les appareils Fortinet a compromis des organisations de premier plan, selon des chercheurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour incluant les tentatives de prise de contact avec des organismes dans plusieurs États et à Porto Rico, ainsi que les commentaires d'un chercheur ayant participé à cette découverte, aux paragraphes 8 à 12) par Raphael Satter et AJ Vicens

Selon des chercheurs, une vaste campagne de piratage ciblant les appareils fabriqués par Fortinet FTNT.O a entraîné des compromissions à grande échelle sur Internet, avec des preuves de vol de mots de passe au sein d’entreprises du classement Fortune 500 et d’agences gouvernementales dans plus de 15 pays.

La plupart des appareils touchés se trouvaient aux États-Unis, en Inde et à Taïwan, selon Hudson Rock, une société spécialisée dans le suivi de la cybercriminalité. Hudson Rock a qualifié l’ampleur de cette campagne d’espionnage de "stupéfiante". "L’ampleur de cette faille touche presque tous les secteurs de l’économie mondiale, sans épargner aucune branche d’activité", a-t-elle déclaré dans un article de blog publié mercredi . La société a indiqué qu’environ 75 000 pare-feu et appareils VPN Fortinet – des outils utilisés par les entreprises pour protéger leurs réseaux et permettre à leurs employés de se connecter à distance – avaient été compromis, ce qui pourrait permettre aux pirates de s’infiltrer plus profondément au sein de ces organisations et de voler des données.

Dans un communiqué, Fortinet a déclaré avoir pris connaissance d’une campagne visant à voler les identifiants de connexion de ses pare-feu et appareils VPN.

La société a précisé que les pirates s’appuyaient sur des données "issues d’incidents antérieurs" et tentaient de deviner les mots de passe à plusieurs reprises — une technique connue sous le nom de "force brute" — afin de s’introduire dans les réseaux ou les appareils ciblés.

Fortinet a précisé que cette activité malveillante "n’était liée à aucun incident ou avis récent". L’entreprise n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant l’ampleur de la campagne mise au jour par les chercheurs, et Reuters n’a pas pu déterminer combien de vols de mots de passe avaient conduit à des intrusions au sein des entreprises concernées.

Les responsables de l’agence américaine de cyberdéfense CISA, du FBI et du Bureau du directeur national de la cybersécurité n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails. Les responsables de la cybersécurité en Inde et à Taïwan n’ont pas non plus répondu immédiatement aux e-mails.

Les agences des États de Washington et du Nevada dont les identifiants figuraient dans les données n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un membre du personnel d’une agence de Caroline du Sud a déclaré à Reuters qu’il n’était pas au courant de la situation, tandis qu’un autre employé a indiqué qu’il allait se renseigner avant de fournir des informations supplémentaires.

Près de 120 identifiants distincts provenant de cinq entités gouvernementales de Porto Rico figuraient parmi ceux récupérés lors de cette campagne, selon le cabinet de recherche en cybersécurité Hudson Rock. Un porte-parole du département de police de Porto Rico, qui figurait sur la liste, a renvoyé les questions au Service de l’innovation et de la technologie de Porto Rico. Un porte-parole de ce service n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bob Diachenko, chercheur en sécurité et propriétaire de la société de cybersécurité Securitydiscovery.com, a découvert ces données sur un serveur accessible à tous dans le cadre de son travail de surveillance habituel, a-t-il déclaré lors d’une interview.

"C’est assez significatif", a-t-il déclaré, ajoutant que cette campagne témoignait d’une "approche très créative du piratage par force brute, avec une architecture multicouche de craquage de mots de passe". M. Diachenko a précisé que les scripts découverts dans les données comportaient des instructions en russe, ce qui laisse penser que cette campagne pourrait être l’œuvre d’un groupe de cybercriminels russes.