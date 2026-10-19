Une vague de ventes « de panique » frappe les marchés indonésiens face à la menace d'exclusion de l'indice MSCI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions ont chuté de bien plus de 40 % en 2026, la pire performance parmi les principaux indices

* Les sorties de capitaux des investisseurs étrangers s'élèvent à 4,88 milliards de dollars cette année

* Zoom sur la réaction de Jakarta face à la menace de déclassement par MSCI

(Mise à jour sur l'évolution du marché, ajout d'un commentaire de la Bourse d'Indonésie au paragraphe 3, détails sur la rencontre avec Prabowo aux paragraphes 8 et 9, commentaire d'un analyste aux paragraphes 10 et 11)

par Ankur Banerjee et Stefanno Sulaiman

Les actions indonésiennes ont chuté lundi à leur plus bas niveau depuis six ans, au terme d'une chute record sur deux jours, et la roupie s'est dépréciée après l'avertissement de MSCI concernant une éventuelle exclusion de ses indices mondiaux l'année prochaine, ce qui accentue la pression sur Jakarta pour qu'elle réponde aux préoccupations de l'indiceur.

L’indice de référence de Jakarta .JKSE a chuté de plus de 5 % lundi après avoir plongé de 11,6 % vendredi, alors que les actions indonésiennes, parmi les moins performantes au monde ont été secouées par l’annonce de l’indiceur MSCI indiquant qu’il envisageait de faire passer l’Indonésie au statut « autonome » , au lieu de son statut actuel de « marché émergent ».

« L’annonce de MSCI nous a pris au dépourvu et a provoqué une panique sur les marchés », a déclaré la Bourse d’Indonésie

JKmad.JK dans un communiqué publié avant une réunion entre les dirigeants de la Bourse et les responsables de MSCI prévue plus tard dans la journée.

Lundi, la Bourse a réduit de moitié sa limite de baisse à 7 % afin de tenter de freiner les ventes .

Le passage à un statut autonome risquerait de couper la plus grande économie d’Asie du Sud-Est des flux de capitaux internationaux, de la reléguer au rang de marché peu attractif pour les investisseurs et de la regrouper avec un ensemble de marchés autonomes comprenant notamment le Liban et le Zimbabwe.

Les craintes liées à cette menace se sont répercutées sur la roupie et les marchés obligataires. La roupie IDR= s’est affaiblie à 18 040 pour un dollar, non loin du plus bas historique de 18 190 atteint en juin, tandis que la chute des obligations d’État indonésiennes a poussé le rendement à 10 ans

ID10YT=RR à 7,4 %, selon les traders, contre 7,169 % vendredi.

La décision plus sévère que prévu de MSCI, qui avait déjà fait part de ses inquiétudes en janvier concernant la manipulation des marchés et la transparence de l’actionnariat, a mis la barre plus haut pour les régulateurs et les responsables financiers indonésiens, alors que les investisseurs réévaluent plus largement leur exposition aux actifs indonésiens.

Le président Prabowo Subianto devrait rencontrer les principaux responsables financiers dans l’après-midi pour discuter de la « situation économique actuelle », selon deux sources gouvernementales proches du dossier.

Cette réunion réunira le fonds souverain Danantara et le Comité de stabilité du système financier indonésien, composé du ministre des Finances, du gouverneur de la Banque d’Indonésie, ainsi que des dirigeants de l’Autorité des services financiers et de la Société indonésienne d’assurance des dépôts, ont précisé ces sources.

Rain Lin, analyste souverain chez S&P Global Ratings, a déclaré que la dernière mise en garde de MSCI risquait d’entraîner de nouvelles sorties de capitaux, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que celles-ci atteignent une ampleur susceptible d’augmenter sensiblement les coûts de financement.

« Ce qui est plus préoccupant, c’est l’atteinte potentielle à la confiance des investisseurs et le risque d’un affaiblissement plus général du sentiment sur les marchés des obligations d’État et en matière d’investissements directs étrangers. »

DES RISQUES PLUS LARGES LIÉS À LA MENACE DE MSCI

L’avertissement de MSCI est le dernier d’une série de revers essuyés cette année par le gouvernement de Prabowo, après que Moody’s et Fitch ont abaissé à « négative » la perspective de leur notation souveraine.

La chute brutale des marchés est survenue avant la décision de politique monétaire que doit prendre la Banque d’Indonésie cette semaine. Alors que l’on s’attend généralement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, certains analystes ont évoqué la possibilité d’une hausse des taux afin d’endiguer la vague de ventes sur le marché obligataire.

MSCI avait menacé en janvier de rétrograder le marché de Jakarta au statut de « marché frontalier », mais a déclaré vendredi que l’absence de progrès pour répondre à ses préoccupations concernant l’opacité de l’actionnariat et des pratiques de transactions signifiait que même un rabaissement à ce statut ne refléterait pas la gravité des problèmes.

« La charge de la preuve s’est inversée: pour éviter une reclassification, il faudra apporter des preuves claires que les réformes annoncées ont été mises en œuvre de manière cohérente et ont amélioré de manière significative le fonctionnement du marché », ont déclaré les stratèges de Goldman Sachs dans une note.

Vendredi, une autorité de régulation indonésienne a dévoilé des sanctions à l’encontre de personnes impliquées dans des manipulations présumées des cours des actions de trois entreprises, les amendes s’élevant au total à 2 100 milliards de roupies (116,4 millions de dollars).

« Ces amendes constituent une avancée positive, mais une action concertée est nécessaire pour asseoir l’autorité de l’OJK et prendre des mesures directes à l’encontre de certains acteurs bien connus impliqués dans des abus de marché », a déclaré Angus Mackintosh, spécialiste de l’ASEAN chez Aletheia Capital à Singapour.

Goldman Sachs estime qu’un retrait complet de l’indice MSCI pourrait déclencher 5,6 milliards de dollars de sorties de capitaux passives. Les fonds actifs indexés sur ces indices détiennent plus de 8 milliards de dollars, même si toute vente serait discrétionnaire plutôt que dictée par l’indice de référence, ont-ils précisé.

Les investisseurs étrangers ont vendu, en termes nets, pour 4,88 milliards de dollars d’actions indonésiennes depuis le début de l’année, ce qui devrait se traduire par la plus forte sortie annuelle depuis au moins 16 ans.

(1 dollar = 18 040,0000 roupies)