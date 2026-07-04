Une vague de chaleur perturbe les festivités du 4 juillet à travers les États-Unis et met à rude épreuve les réseaux électriques

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* Plus de la moitié de la population américaine est sous alerte canicule

* Des coupures de courant touchent des milliers de personnes alors que les climatiseurs tournent à plein régime

* Les fans de Taylor Swift bravent la chaleur new-yorkaise pour apercevoir les invités du mariage de la star

(Ajout dans le paragraphe: le défilé prévu samedi à Washington DC est annulé) par Ahmed Aboulenein et Nathan Layne

Une dangereuse vague de chaleur a bouleversé vendredi les célébrations du 4 juillet dans de vastes régions du centre et de l’est des États-Unis , contraignant les autorités de la capitale fédérale et d’ailleurs à annuler ou à reporter des dizaines de défilés, de concerts et de feux d’artifice.

Parmi les événements perturbés par cette chaleur étouffante figurait la Great American State Fair sur le National Mall à Washington, pièce maîtresse des efforts du président Donald Trump pour marquer le 250e anniversaire de la nation.

La foire, destinée à mettre à l’honneur les 50 États, a été temporairement fermée vendredi après-midi alors que les températures atteignaient 101 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius).

Tard vendredi soir, les organisateurs du défilé de la fête de l’Indépendance du Service des parcs nationaux à Washington ont annoncé qu’ils avaient annulé cet événement annuel pour des raisons de sécurité. Le défilé devait débuter samedi à 10 h 30 (heure de l’Est) (14 h 30 GMT), le service météorologique prévoyant que l’indice de chaleur atteigne jusqu’à 115 degrés Fahrenheit.

Des températures record se sont propagées vers l’est des États-Unis depuis le Midwest en début de semaine en raison de l’apparition d’un système de haute pression appelé « dôme de chaleur », qui emprisonne une masse d’air chaud au-dessus d’une région et peut entraîner une forte hausse de l’humidité.

Ces conditions caniculaires ont également mis à rude épreuve les réseaux électriques. PJM, le plus grand opérateur de réseau électrique américain desservant 67 millions de personnes dans les régions du Mid-Atlantic, du Sud et de Washington, D.C., a ordonné aux clients inscrits à des programmes d’économies d’énergie d’urgence de réduire leur consommation. Ces mesures étaient nécessaires pour faire face aux pannes de générateurs, à la surcharge des lignes de transport d’électricité et à la forte augmentation de la demande en climatisation due à la chaleur.

À New York, Con Edison a indiqué qu’environ 17 000 clients étaient privés d’électricité vendredi en fin d’après-midi. Face à la flambée de la demande, l’entreprise a exhorté ses clients de New York et du comté de Westchester à économiser l’électricité.

À New York, les semelles de chaussures collaient aux rues de Manhattan, les adhésifs ayant ramolli sous l’effet de la chaleur. L’alerte canicule émise par la ville n’a pas empêché les fans de se rassembler sur les trottoirs étouffants pour voir arriver les invités célèbres au Madison Square Garden à l’occasion de ce qui était largement considéré comme la cérémonie de mariage de la mégastar de la pop Taylor Swift et du héros du football américain Travis Kelce.

Un employé guidait les SUV transportant les invités vers le lieu de la cérémonie, tenant d’une main une bouteille d’eau et de l’autre une serviette pour s’essuyer la sueur du visage.

Plus de 185 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population américaine, étaient sous alerte canicule vendredi, a indiqué le Service météorologique national. L’indice de chaleur maximal pourrait atteindre 115 °F (46 °C) dans certaines régions du pays, plusieurs villes enregistrant des records de température.

Les prévisionnistes et les responsables gouvernementaux ont averti que cette vague de chaleur pourrait s’avérer mortelle. Ils ont exhorté les Américains passant ce long week-end en plein air à s’hydrater régulièrement, à rechercher l’ombre et à surveiller les signes de coups de chaleur lors des rassemblements et des événements publics.

Des annulations d’événements ont été signalées sur toute la côte Est pour le week-end du 4 juillet, période où les Américains se réunissent généralement pour des barbecues, des défilés et des feux d’artifice afin de célébrer la Déclaration d’indépendance de 1776, marquant la séparation du pays de la Grande-Bretagne.

À Philadelphie, les autorités ont annulé le défilé « Salute to Independence », un événement phare des célébrations de la ville, en raison de la chaleur extrême. Cette décision a été prise après que les températures ont atteint 103 F jeudi, égalant ainsi un record de chaleur datant de 1901.

Ailleurs, les perturbations liées à la chaleur se sont propagées dans toute la région. Haddon Township, dans le New Jersey, a annulé son défilé annuel du 4 juillet. Watertown, dans le nord de l'État de New York, a annulé son concert et son feu d'artifice de la fête de l'Indépendance. À Boston, les autorités ont repoussé de quatre heures l'ouverture d'un feu d'artifice annuel au bord du fleuve, la fixant à 16 h au lieu de midi.