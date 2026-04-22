Une unité de Sinopec vend des actions de CATL pour environ 770 millions de dollars, selon une feuille de conditions

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* Le prix du placement est fixé à 708 dollars HK, soit une décote de 3,8 % par rapport à la clôture de mardi

* Les actions de CATL ont chuté de 5 %, leur plus forte baisse en une journée depuis quatre semaines

* L'action reste en hausse de 39,5 % depuis le début de l'année malgré la baisse de mercredi

(Mise à jour avec la clôture des actions dans les paragraphes 6-7; ajout de puces) par Yantoultra Ngui

Une unité de Sinopec

600028.SS a vendu 8,5 millions d'actions cotées à Hong Kong de CATL 3750.HK pour environ 770 millions de dollars, a-t-on appris mercredi, profitant de la performance boursière fulgurante du fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques.

Sinopec (Hong Kong) a vendu les actions dans le cadre d'un bookbuilding accéléré à 708 HK$ (90,41 $) l'unité, soit une décote d'environ 3,8% par rapport au cours de clôture de mardi de Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) 300750.SZ , selon la liste de conditions examinée par Reuters.

L'unité Sinopec a également accepté un blocage de 90 jours sur sa participation restante dans CATL. Goldman Sachs a été l'unique agent de placement, selon le document.

Sinopec et CATL n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les 8,5 millions d'actions vendues représentent environ 5,5 % des actions émises par CATL à Hong Kong. Sinopec (Hong Kong) détenait environ 9,45 % du capital social de CATL à Hong Kong, selon les données du LSEG.

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

La chute est intervenue après que les actions de CATL cotées à Hong Kong ont fait un bond de 166 % pour atteindre 699 HK$ mardi, malgré une baisse de 5 % sur la journée, par rapport à leur prix de cotation de 263 HK$ en mai 2025.

Depuis le début de l'année, ses actions ont bondi de 39,5 % , ce qui lui confère une capitalisation boursière de 295,9 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

CATL est l'un des plus grands fabricants de batteries pour véhicules électriques au monde et fournit des constructeurs automobiles tels que Tesla, BMW, Volkswagen, Xiaomi et Nio.

La société a levé environ 4,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, la plus grande cotation au monde cette année-là, et a déclaré que la plupart des recettes seraient utilisées pour financer une usine de batteries en Hongrie dans le cadre de son expansion à l'étranger.

En mars, CATL a publié un bénéfice net supérieur aux estimations du marché pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025.

Au début du mois, Reuters a rapporté que CATL envisageait une levée de fonds à Hong Kong qui pourrait rapporter environ 5 milliards de dollars, en citant des sources, le calendrier, la taille et la structure de l'opération étant encore à l'étude.

(1 $ = 7,8308 dollars de Hong Kong)