Une unité de la raffinerie Exxon de Joliet, dans l'Illinois, reste à l'arrêt, mais pourrait reprendre son activité la semaine prochaine, selon IIR Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La raffinerie d'Exxon à Joliet, dans l'Illinois, d'une capacité de 275 000 bpd, et rattachée à l'entité XOM.N , pourrait reprendre son activité la semaine prochaine, a indiqué jeudi l'observatoire du secteur IIR Energy.
Le 20 octobre, l'usine de Joliet avait mis hors service son reformeur catalytique d'une capacité de 50 000 barils par jour . Cette unité transforme les hydrocarbures à faible indice d'octane en reformat à indice d'octane plus élevé.
Exxon n'a pas souhaité s'exprimer sur le fonctionnement spécifique de cette unité.
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