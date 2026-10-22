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Une unité de la raffinerie Exxon de Joliet, dans l'Illinois, reste à l'arrêt, mais pourrait reprendre son activité la semaine prochaine, selon IIR Energy
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 23:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie d'Exxon à Joliet, dans l'Illinois, d'une capacité de 275 000 bpd, et rattachée à l'entité XOM.N , pourrait reprendre son activité la semaine prochaine, a indiqué jeudi l'observatoire du secteur IIR Energy.

Le 20 octobre, l'usine de Joliet avait mis hors service son reformeur catalytique d'une capacité de 50 000 barils par jour . Cette unité transforme les hydrocarbures à faible indice d'octane en reformat à indice d'octane plus élevé.

Exxon n'a pas souhaité s'exprimer sur le fonctionnement spécifique de cette unité.

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