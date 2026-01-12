Une unité de General Dynamics remporte un contrat de 988 millions de dollars auprès de la marine américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
General Dynamics GD.N a déclaré lundi que son unité de technologie de l'information a obtenu un contrat de 988 millions de dollars pour moderniser les systèmes de la flotte de la marine américaine.
Le contrat, attribué en décembre, comporte une période de base d'un an, quatre options d'un an et une option de six mois.
Le contrat de la marine pour General Dynamics Information Technology (GDIT) permettra de moderniser les technologies de commandement, de contrôle et de surveillance ainsi que l'état de préparation des forces navales, y compris les navires à missiles guidés, les porte-avions et les navires des garde-côtes.
