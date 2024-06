Une start-up française lance en Europe le premier OPCVM monétaire sur blockchain publique

Aux Etats-Unis il y a BlackRock, en France, c’est Spiko. Par cette analogie un peu provocatrice, il s’agit de comparer les deux premières sociétés à avoir lancé des fonds tokénisés sur blokchain publique outre-Atlantique et en Europe. Pour BlackRock, c'était en mars dernier avec le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund et pour la start-up Spiko, ce sera ce mercredi 12 juin avec deux fonds monétaires*, compartiments d’une nouvelle Sicav (la Sicav Spiko) agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les blockchain utilisées sont celles d’Etherum (connue pour les transactions sur le crypto actif Ether) et celle de Polygon.

Spiko a été créée début 2023 par Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, deux anciens haut-fonctionnaires du Trésor qui se sont connus au Corps des Mines. Ils ont travaillé dans les domaines de la réglementation financière et de la transformation numérique de l’État. Leur idée est de permettre aux particuliers, aux TPE/PME et aux start-ups d’accéder facilement aux taux d’intérêt sans risque en euros et en dollars. « Spiko entend révolutionner l’univers du placement de trésorerie », lance le communiqué.

La tokenisation des actions de la Sicav va en effet permettre de désintermédier les acteurs de l’industrie financière traditionnelle et d’abaisser le ticket minimum d’entrée (1.000 euros ou 1.000 dollars), condition essentielle à la démocratisation des fonds monétaires en France et en Europe. Ces fonds sont accessibles via l’application web de Spiko ou par les API développées par Spiko. Les investisseurs qui le souhaitent peuvent utiliser leur propre portefeuille cryptographique pour conserver et transférer les actions des fonds. Les dépôts et retraits sont possibles instantanément 24h/24 et 7 jours sur 7, sans préavis, sans frais et sans pénalités.

Les fonds Spiko sont opérés avec Twenty First Capital en qualité de société de gestion, Caceis (filiale du Crédit Agricole) comme banque dépositaire, et seront audités par PwC en tant que commissaire aux comptes. Le cabinet Gide Loyrette Nouel a accompagné Spiko dans sa levée de fonds et dans la structuration juridique des fonds tokenisés.

Spiko annonce en effet concomitamment une levée de fonds pre-seed de 4 millions d’euros menée par Frst avec la participation de Blockwall, Kima, Financière Saint James, Bpifrance et de plusieurs business angels comme Adrien Montfort (Sorare), Frédéric Montagnon (Arianee), Jean-Charles Samuelian (Alan), Nicolas Bacca (Ledger) et Valentine Baudouin (Regvantage).

*Spiko EU T-Bills Money Market Fund (ticker Bloomberg : SPKEUMM), qui investit dans des bons du Trésor émis par les États les plus solides de la zone euro?; et Spiko US T-Bills Money Market Fund (ticker Bloomberg : SPKUSMM), qui investit dans des bons du Trésor émis par l’État fédéral américain.

Réjane Reibaud