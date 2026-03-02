 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une sous-station d'Entergy prend feu à Lake Charles, en Louisiane, rapportent les médias locaux
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une sous-station d'Entergy ETR.N a pris feu à Lake Charles, en Louisiane, lundi, ont confirmé les autorités paroissiales, coupant l'électricité à environ 4 500 clients, ont rapporté les médias locaux .

De la fumée était visible dans les quartiers sud de la ville après que l'incendie se soit déclaré dans une sous-station près de Big Lake Road, selon le rapport.

La cause de l'incendie et la date de rétablissement du courant n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Entergy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

ENTERGY
106,600 USD NYSE -0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank