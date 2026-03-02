Une sous-station d'Entergy prend feu à Lake Charles, en Louisiane, rapportent les médias locaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une sous-station d'Entergy ETR.N a pris feu à Lake Charles, en Louisiane, lundi, ont confirmé les autorités paroissiales, coupant l'électricité à environ 4 500 clients, ont rapporté les médias locaux .
De la fumée était visible dans les quartiers sud de la ville après que l'incendie se soit déclaré dans une sous-station près de Big Lake Road, selon le rapport.
La cause de l'incendie et la date de rétablissement du courant n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Entergy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
