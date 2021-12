Une société offre un accès indirect en Europe aux ETF d'Ark IM

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs européens peuvent s'exposer pour la première fois, depuis ce mardi, aux stratégies de la société de gestion américaine Ark Investment Management dirigée par Cathie Wood et connue pour ses paris sur la technologie. Et ce, via des fonds cotés en bourses (ETP) de la société Leverage Shares. Celle-ci a coté neuf ETP à la Bourse de Londres ce mardi et va les coter à partir de jeudi sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam. Trois d'entre eux suivent les stratégies des ETF Ark Innovation, Ark Genomic Revolution et Ark Next Generation Internet, trois autres sont exposés à ces mêmes stratégies avec effet de levier x3 et les trois derniers parient contre ces stratégies avec un effet de levier x3 sur les positions courtes.