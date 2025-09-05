Une seule rose rouge devant Armani : Milan pleure son "roi" de la mode

Les hommages affluent pour le "Seigneur de la mode"

Les funérailles privées auront lieu lundi

Un membre du conseil d'administration affirme que la société ne "déviera pas de sa route"

Une seule rose rouge attachée à la barrière devant les bureaux de Giorgio Armani dans le quartier de la mode de Milan a marqué un hommage silencieux et poignant au légendaire créateur italien vendredi, alors que la ville pleurait sa mort à l'âge de 91 ans.

Le "roi" de la mode italienne est décédé jeudi , un demi-siècle après avoir fondé sa société éponyme, qui s'est depuis transformée en un conglomérat de produits de luxe couvrant la haute couture, les parfums, le maquillage et même l'ameublement.

"Au-delà de l'artiste, au-delà du grand roi de la mode, nous avons perdu un homme au grand cœur", a déclaré à Reuters Gabriella Voccia, une habitante de Milan. "C'est tellement triste."

Dans l'impasse bordée d'arbres qui abrite les bureaux d'Armani, les livraisons de vêtements sont arrivées comme d'habitude, tandis qu'un espace d'exposition qui a accueilli des défilés a été préparé pour accueillir le cercueil d'Armani, afin que le public puisse lui rendre hommage.

Des funérailles privées auront lieu lundi après-midi.

"Avec Armani, c'est une époque qui s'achève, une époque où l'Italie a pu montrer sa créativité au monde entier", a déclaré Stefano Del Frate, un habitant de Milan.

La mort d'Armani, qui a gardé la haute main sur l'empire qu'il avait créé, a privé l'Italie d'une icône nationale, suscitant une vague de chagrin et d'hommages de la part de célébrités, d'acheteurs et de personnalités du monde de la mode.

"Il a gardé son indépendance et je pense que... ce qu'il aimerait, c'est la continuité", a déclaré Federico Marchetti, fondateur du distributeur en ligne Yoox-Net-a-Porter (YNAP) et membre du conseil d'administration du groupe Armani depuis 2020, lors d'une interview avec Reuters.

En conservant l'intégralité de son entreprise, Armani s'est distingué des propriétaires d'autres marques italiennes qui sont aujourd'hui entre les mains d'étrangers.

"Il est certainement un symbole pour l'Italie, non? Parce qu'il n'a pas vendu sa société", a déclaré Federico Marchetti, ajoutant que les membres de la famille impliqués dans la gestion du groupe et dans son management resteraient fidèles à son héritage grâce aux directives très détaillées qu'Armani a laissées pour l'avenir de la société.

"Il n'y a aucune possibilité de s'écarter trop de la voie tracée", a déclaré Federico Marchetti, qui a vendu YNAP à Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, en 2018.

Les hommages au créateur, qui a débuté comme étalagiste au grand magasin La Rinascente, sur la place principale de Milan, avant que ses créations n'attirent l'attention du designer Nino Cerruti, ont inondé les premières pages des journaux italiens.

"Le monde embrasse le seigneur de la mode", a écrit le quotidien milanais Corriere della Sera, à côté de la photo d'un Armani souriant, un crayon à la main.

"Il a travaillé jusqu'à la fin", a écrit le journal, décrivant comment, jusqu'à peu de temps avant sa mort, Armani avait passé en revue des robes pour un défilé prévu le 28 septembre.

Le défilé d'Armani doit clôturer la semaine de la mode féminine de Milan à la fin du mois dans la cour de la Pinacothèque de Brera, la principale galerie d'art de la ville, un événement qui devait également célébrer le 50e anniversaire de la marque.

L'impact du créateur a été mondial et, au fil des décennies, il a habillé des célébrités allant de Richard Gere à Julia Roberts en passant par Lady Gaga. Les questions portent désormais sur l'avenir de la société qu'il dirigeait et sur le nom de la personne qui en prendra la direction.

"Je suis choquée", a déclaré Angelique Benfield en passant devant la boutique Giorgio Armani à Beverly Hills. "Il s'agit sans aucun doute d'une icône de l'industrie de la mode."