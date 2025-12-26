 Aller au contenu principal
Wall Street manque de vigueur après Noël
information fournie par AFP 26/12/2025 à 15:35

Un bonhomme de neige sur le parquet de la Bourse de New York, le 3 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert d'un pas prudent vendredi, à l'entame d'une séance au cours de laquelle une faible participation est attendue en raison des fêtes de fin d'année.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,04%, l'indice Nasdaq avançait de 0,10% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,07%. Jeudi, la place américaine était restée close pour observer le jour férié de Noël.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
527,390 USD NYSE +0,33%
