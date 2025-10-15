 Aller au contenu principal
Une sénatrice demande une enquête sur une vidéo diffusée dans les aéroports américains accusant les démocrates de la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La principale démocrate de la commission sénatoriale du commerce a demandé mercredi une enquête sur une vidéo de l'administration Trump diffusée dans certains aéroports, qui accuse les démocrates du Congrès d'être responsables de la fermeture du gouvernement et de son impact sur l'aviation.

La sénatrice Maria Cantwell a demandé à l'Office of Special Counsel d'enquêter sur la vidéo mettant en scène la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem, estimant qu'elle semble violer une loi connue sous le nom de Hatch Act, qui est censée protéger les services gouvernementaux de la politique partisane. Un certain nombre de grands aéroports ont choisi de ne pas diffuser la vidéo en raison de sa nature partisane, a fait remarquer Mme Cantwell.

© 2025 Thomson Reuters.

