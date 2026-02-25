Une sénatrice demande à la Chambre des représentants de procéder à un nouveau vote sur le projet de loi relatif à la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, pas de commentaire immédiat de la part du bureau de M. Johnson aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

La cheffe de file des démocrates de la commission du commerce du Sénat américain a exhorté mercredi la Chambre des représentants à réexaminer une loi sur l'aviation qui a échoué à une voix près après l'opposition du Pentagone.

La Chambre a voté 264-133 mardi en faveur de la loi ROTOR, que le Sénat a adoptée à l'unanimité en décembre, pour répondre aux préoccupations après qu'un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée sont entrés en collision dans l'espace aérien encombré au-dessus de la capitale nationale il y a environ un an, tuant 67 personnes.

En vertu des règles de la procédure accélérée, le projet de loi avait besoin d'une majorité des deux tiers pour être adopté - et il lui a manqué une voix.

La sénatrice Maria Cantwell, cheffe de file des démocrates au sein de la commission sénatoriale du commerce, a exhorté mercredi le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, à convoquer un nouveau vote.

Le bureau de M. Johnson a refusé de commenter l'action de Mme Cantwell, mais il a déclaré mardi que les dirigeants du Congrès étaient déterminés à faire adopter le projet de loi.

Mme Cantwell a expliqué que l'adoption de la loi par la Chambre des représentants avait été compliquée par l'absence de 26 députés, en partie à cause d'une importante tempête de neige.

La loi exigerait que l'armée utilise l'ADS-B, une technologie de surveillance avancée qui transmet la position d'un avion, pour les vols d'entraînement de routine, mais pas pour les missions militaires sensibles.

La présidente du National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, a déclaré que l'ADS-B aurait permis d'éviter la collision de 2025 et a rappelé que l'agence demandait depuis plus de 20 ans que l'ADS-B soit rendu obligatoire.

En décembre, le Pentagone a déclaré qu'il soutenait le projet de loi, mais il a indiqué lundi que le projet de loi pourrait créer "d'importantes charges budgétaires non résolues et des risques de sécurité opérationnelle affectant les activités de défense nationale."

Le président de la commission des transports de la Chambre des représentants, Sam Graves, a déclaré mercredi que sa commission examinerait un projet de loi rival sur la sécurité aérienne dès la semaine prochaine.

Mme Homendy a déclaré à Reuters que les proches des victimes rencontraient le personnel de M. Johnson mercredi pour exprimer leur frustration face à l'opposition de l'armée qui a fait échouer le projet de loi.