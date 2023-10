Une semaine sur les marchés : le recap du 9 au 13 octobre

Une semaine sur les marchés

Lundi 09 octobre

CAC 40 : -0,55% à 7.021,40 points et 2,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Lors de cette première séance, les marchés européens ont opté pour une approche prudente, freinés par les tensions découlant du conflit entre Israël et le Hamas.La bourse de Paris cède quelques points et se stabilise en dessous du seuil des 7.000 points mais c'est les valeurs refugent qui prennent du terrain aujourd'hui, l'or et le dollar progresse, tout comme le prix du pétrole Brent qui augmente de 4,22% à 88,20$ en raison des préoccupations liées à l'approvisionnement.

Valeur en vue

Le groupe Air France-KLM a connu la plus importante baisse de l'indice SBF 120, avec une dévaluation du titre de 8,48% à 11,41€. Les tensions géopolitiques ont eu un impact négatif sur le secteur de l'aviation, avec des annulations de vols immédiats pour les compagnies aériennes. De plus, l'augmentation du prix du pétrole ne contribue pas à leur cause...

Mardi 10 octobre

CAC 40 : +2,01% à 7.162,43 points et 3,1 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris fait fi des attaques terroristes en Israël pour signer rien moins que la meilleure journée de l'indice depuis fin juillet. La déclaration qui a sans doute joué un rôle dans cet optimisme, c'et celle de Lorie Logan, ayant pourtant la réputation d'être plutôt du côté des supporters d'une politique monétaire restrictive. La présidente de la Fed de Dallas qui a dit : "Les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed, avec des conditions financières resserrées substantiellement au cours des derniers mois." Les marchés américains ont fini en hausse, mais pas au plus haut du jour. Le taux à 10 ans américain a chuté de plus de 14 points de base à 4,66%. Le Dow Jones a finalement gagné 0,40% à 33 739,30 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,59% à 13 562,84 points.

Valeur en vue

C'est l'avertissement de trop Euroapi. Le spécialiste des principes actifs, filiale de Sanofi, s'est effondré de 59% après avoir une nouvelle fois abaissé ses prévisions pour 2023 et suspendu ses objectifs à moyen terme. Euroapi prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires net comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment et une marge de core Ebitda comprise entre 9% et 11%, contre 12,5% à 13,5% précédemment. L'entreprise a déclaré lancer une revue stratégique visant à adapter son modèle opérationnel et suspendre ses perspectives à moyen terme 2023-2026 communiquées plus tôt cette année.

Mercredi 11 octobre

CAC 40 : -0,44% à 7.131,21 points et 3,9 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a clôturé en baisse, entraînée par le géant du luxe LVMH qui a lâché plus de 6% après avoir annoncé des ventes moins bonnes qu'attendu par les analystes. De son côté, Wall Street a fini en hausse, à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, selon lequel les responsables de la banque centrale américaine ont privilégié la prudence, a alimenté l'hypothèse d'une pause dans le cycle de hausse des taux. L'indice Dow Jones a progressé de 0,19%, ou 65,57 points, à 33.804,87 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,71%, à 13.659,68 points.

Valeur en vue

LVMH n'a pas été complètement au rendez-vous des attentes pour ses chiffres du 3e trimestre. Le groupe de luxe, a affiché des ventes trimestrielles d'un montant de 19,96 milliards d'euros, soit une croissance organique de 9%, tandis que les analystes tablaient sur une hausse de 11,5% selon un consensus Visible Alpha. La division mode et maroquinerie, qui abrite Louis Vuitton et Dior, a pour sa part enregistré une croissance des ventes de 9%, légèrement inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 10%. LVMH est confronté à un affaiblissement de la demande aux États-Unis et en Europe, où la hausse des prix a entraîné un ralentissement de la tendance dépensière observée depuis la fin de la pansémie de coronavirus, tandis que la reprise en Chine a été inégale. La division vins et spiritueux a enregistré une baisse de 14%, marquée par un repli de la demande de champagne, tandis que la demande de cognac Hennessy a été affectée par l'environnement économique aux États-Unis au cours des derniers mois. Considéré comme un baromètre du secteur du luxe, LVMH est le premier groupe à publier ses résultats trimestriels, ceux d'Hermes et Kering étant attendus le 24 octobre.

Jeudi 12 octobre

CAC 40 : -0,37% à 7.104,53 points et 2,8 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Tout allait bien pour la Bourse de Paris qui récupérait les pertes subies la veille, mais finalement l'indice parisien est passé en territoire négatif peu après 15 heures, en raison de l'annonce sur l'inflation aux États-Unis. Celle-ci a augmenté de 0,4% en un mois, et de 3,7% sur une base annuelle, ce qui correspond au même taux qu'en août. Cependant, les prévisions du consensus Bloomberg anticipaient un ralentissement, avec des taux respectifs de 0,3% et 3,6%.

Valeur en vue

L'action d'Orpea a chuté 11,72% après la publication de résultats semestriels décevants, atteignant un plus bas historique de 1,22€ par action. Le groupe d'Ehpad a enregistré une croissance de 10,7% de son chiffre d'affaires au premier semestre, mais a vu son bénéfice opérationnel chuter de 21,35%. La perte nette s'est creusée, passant de 269 millions d'euros à 371 millions d'euros. Puis, Orpea prévoit que son Ebitdar pour 2023 se situera dans le bas de ses estimations précédentes.

Vendredi 13 octobre

CAC 40 : -

Le fait du jour

Le CAC 40 creuse ses pertes depuis le début de la journée et cède un peu plus de 1% en début d'après-midi. Les chiffres de l'inflation américaine continuent à peser sur l'indice. Le ralentissement moins rapide que prévu de la hausse des prix vient militer pour une vigilance accrue de la Fed et fait courir le risque d'une nouvelle hausse des taux. Les investisseurs vont prendre connaissance également d'une série de publications d'entreprises américaines au titre du troisième trimestre, dont celles des banques JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo.

Valeur en vue

Il ne fait pas bon décevoir sur ses perspectives en ce moment, c'est au tour de Sartorius Stedim Biotech d'en faire les frais. Le spécialiste des services et équipements destinés à l'industrie pharmaceutique décroche lourdement après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d'Ebitda courant est désormais attendue légèrement supérieure à 28% contre environ 30% précédemment, après 35% lors de l'exercice précédent. Victime collatérale de cet avertissement, Eurofins se replie également.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)