Une semaine sur les marchés : le recap du 9 au 13 mai

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 9 mai

CAC 40 : -2,75% à 6258,36 points

Le fait du jour

L'indice français termine sur une chute sévère de 2,75% vers les 6086 points et 3,8 milliards d'euros échangés. Les ingrédients de ce cocktail inquiet sont les mêmes : resserrement monétaire, la hausse des taux longs alors que le rendement des emprunts d'Etat à dix ans grimpe de part et d'autre de l'Atlantique. Et enfin le durcissement des restrictions sanitaires en Chine qui ne démord pas de sa politique 0 covid quand ses exportations ont augmenté de 3,9% sur un an en avril, leur rythme le plus faible depuis juin 2020...

Valeur en vue

Adocia se distingue (+4,55%). La biotech a annoncé lundi le lancement d'un essai de phase III sur son insuline ultra-rapide, en partenariat avec le chinois Tonghua Dongbao.

Mardi 10 mai

CAC 40 : +0,51% à 6116,91 points

Le fait du jour

Le CAC 40 s'est relevé après la chute d'hier. On joue toutefois un peu la montre sur le marché français dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux qui tombe mercredi. Idem pour les marchés américains qui ont fini en hausse modérée : +0,2% pour le Dow Jones et le Nasdaq

Valeur en vue

Trigano a publié hier un bénéfice opérationnel courant de 179,3 millions d'euros au titre du semestre clos fin mars, en hausse de 18,4%, pour un chiffre d'affaires de 1,49 milliard, en progression de 9,2%. Le groupe, qui fait face à des difficultés d'approvisionnement, explique que "le niveau des carnets de commandes sature les capacités de production bien au-delà de la fin de l'année".

Mercredi 11 mai

CAC 40 : +2,50% à 6269,73 points

Le fait du jour

Séance de rebond pour le CAC 40 qui a très bien réagi aux chiffres de l'inflation américaine : ils se révèlent légèrement supérieurs aux attentes mais les investisseurs retiennent surtout que cette hausse des prix en rythme annuel le mois dernier montre une légère inflexion… L'indice des prix à la consommation a en effet augmenté de 8,3% en rythme annuel en avril, soit 0,2% de moins qu'en mars.

Valeur en vue

Après avoir grimpé de 9% en début de séance, Alstom a finalement basculé dans le rouge et termine sur une baisse de plus de 5%. Si le groupe a dévoilé des résultats annuels globalement en ligne avec les attentes, le marché s'inquiète toujour des coûts liés à l'intégration du canadien Bombardier Transport.

Jeudi 12 mai

CAC 40 : -1,01% à 6206,26 points

Le fait du jour

Deux séances dans le vert et retour en baisse pour le CAC 40 qui limite toutefois la casse en fin de séance après avoir cédé 2,7% dans la journée.

Valeur en vue

Veolia chute après avoir pourtant publié des résultats solides au premier trimestre grâce notamment à l'intégration de Suez. Mais la prudence du groupe qui s'est contenté de maintenir ses objectifs 2022 a pu décevoir : Veolia vise toujours une progression organique de son excédent brut d'exploitation comprise entre 4 et 6%, objectif sur lequel il s'est dit "en avance" au premier trimestre.

Vendredi 13 mai (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

La bourse de Paris progresse de près de 2%, repassant au-dessus des 6.300 points, s'appuyant sur de fragiles signes d'apaisement sur le marché obligataire.

Valeur en vue

Eutelsat grimpe alors que l'opérateur satellitaire a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse sur un an mais en léger repli par rapport aux trois mois précédents. Il a réaffirmé l'ensemble de ses objectifs financiers.

LG, SB (redaction@boursorama.fr)