Une semaine sur les marchés : le récap du 9 au 13 décembre

C'était une semaine à haut risque pour le CAC 40 et force est de constater qu'elle se finit plutôt bien. De part et d'autre de l'Atlantique, les banques centrales (Fed et BCE) ont joué le statu quo sur les taux et deux sources d'incertitudes se sont dissipées : La première avec la large victoire de Boris Johnson en Grande-Bretagne qui vient préciser le calendrier du Brexit, l'autre avec l'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Malgré les déclarations confuses et opposées sur le sujet, les deux pays semblent bien avoir fini par signer un accord de phase 1. Le CAC 40 affiche 4 séances de hausse sur 5 et finit la semaine en hausse de 0,8% à 5907,22 points

Lundi 9 décembre

Le fait du jour

Le CAC 40 a terminé morne lundi en repli de 0,59% vers les 5837 points. Toujours pas d'accord commercial en vue mais une mauvaise nouvelle pour la Chine : ses exportations ont déçu en novembre, reculant de 1,1% en rythme pour le 4e mois consécutif.

La valeur du jour

Ipsen : la société reste sous pression après la suspension par la FDA de deux études cliniques impliquant le Palovarotene, un candidat-médicament d'Ipsen. Barclays a abaissé sa recommandation sur le titre de « surpondération » à « pondération en ligne » avec un objectif de cours ramené de 100 à 90 euros..

Mardi 10 décembre

Le fait du jour

Mal orienté, l'indice français a profité d'un article du Wall Street Journal évoquant un possible report sur la date butoir du 15 décembre, à laquelle de nouvelles surtaxes douanières viendraient viser 160 milliards de dollars de produits chinois.

La valeur du jour

Sanofi : le groupe pharmaceutique a su convaincre les investisseurs. Il a annoncé sa volonté de se réorganiser en trois entités : médecine de spécialités, vaccins et médecine générale et santé grand public. Il a par ailleurs annoncé mettre fin à ses recherches sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. Il prévoit 2 milliards d'euros d'économies supplémentaires d'ici à 2022 et table sur une marge opérationnelle de 30% la même année puis supérieure à 32% en 2025.

Mercredi 11 décembre

Le fait du jour

Peu de prise de risque sur le marché français, en attente de la Fed le soir-même et la BCE le lendemain. Le CAC 40 a quand même terminé à +0,22% vers les 5861 points.

La valeur du jour

Gecina : LA foncière a notamment été pénalisée par Kepler Cheuvreux qui est passé d'"achat" à "conserver" sur le titre, en maintenant son objectif de cours à 160 euros. Il faut dire que depuis le début de l'année l'action affiche une jolie progression de près de 40% !

Jeudi 12 décembre

Le fait du jour

Plus fort que la Fed et la BCE qui ont joué la carte du statu quo c'est (encore une fois) un tweet de Donald Trump qui a fait bouger la séance. Dans son style inimitable, le président américain a affirmé que les Etats-Unis étaient très proches d'un « gros accord » avec la Chine. « Ils le veulent et nous aussi ! » L'indice français finit à +0,40% vers les 5884 points.

La valeur du jour

Casino : le groupe termine lanterne rouge du SBF 120. Le titre aura été volatil toute la semaine. En début de semaine, sa maison mère Rallye et les trois sociétés qui lui sont affiliées, Foncière Euris, Finatis et Euris, ont annoncé avoir finalisé leurs projets de plans de sauvegarde, ce qui explique en partie l'intérêt autour du titre.

Vendredi 13 décembre

Le fait du jour

Emporté par l'espoir de la veille on a bien cru en début de journée que l'accord commercial de Phase 1 avait été signé entre les Etats-Unis et la Chine. Mais la Chine justement a refusé de confirmer qu'un accord commercial partiel avec Washington était imminent, se contentant de réaffirmer qu'un tel accord devait être "mutuellement bénéfique". En fin de journée, la signature d'un accord semblait acquise mais il y a suffisamment de confusion pour que les marchés modèrent leur enthousiasme. Mais le vrai fait du jour c'est que le dossier Brexit a avancé avec la majorité absolue au Parlement obtenu par Boris Johnson à l'issue des élections britanniques. Là-aussi, un peu moins d'incertitude mais de l'incertitude tout de même alors qu'il va falloir trouver un accord avant la sortie du Royaum-Uni de l'Union européenne le 31 janvier. Résultat, la Bourse de Paris est restée bien orientée mais sans excès finissant cette semaine au-dessus des 5.900 points

La valeur du jour

Transgene : encore une biotech qui souffre. La société a reculé de plus de 15% après l'annonce de l'échec d'une étude de phase 2 avec TG4010 dans le cancer du poumon.

